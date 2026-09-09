Kreditvergabe: Frauen zahlen höhere Zinsen und erhalten weniger Darlehen als Männer

Frauen sind bei der Kreditvergabe gegenüber Männern oft im Nachteil. Sie zahlen höhere Zinsen, bekommen kleinere Darlehen und werden häufiger abgelehnt, wie eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox ergab, über die die Zeitungen des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ berichten.

Demnach liegt der mittlere Zinssatz für einen Ratenkredit bei Frauen bei 6,77 Prozent, Männer müssen dagegen im Schnitt nur 6,39 Prozent Zinsen zahlen. Für den Vergleich hat Verivox alle Ratenkredite ausgewertet, die im Juli 2026 über das Vergleichsportal abgeschlossen wurden. Der durchschnittliche bewilligte Kreditbetrag von Frauen lag laut der Verivox-Auswertung bei 14.382 Euro und von Männern bei 17.509 Euro. Die Kreditanfragen von Frauen lehnten Banken um 15 Prozent häufiger ab als diejenigen von Männern.

Schlechterstellung von Frauen bei Kreditvergabe

Die Wirtschaftsprofessorin Alexandra Niessen-Ruenzi führt diese Schlechterstellung von Frauen vor allem auf Gehaltsunterschiede zurück. Der wesentliche Faktor für die unterschiedlichen Kreditkosten scheine der Unterschied in der finanziellen Ausgangslage zu sein, weniger eine direkte Diskriminierung, sagte die Ökonomin, die zu geschlechtsspezifischen Unterschieden an den Finanzmärkten forscht. Weil Frauen immer noch weniger verdienen als Männer und zudem häufiger in Teilzeit arbeiten, schätzen die Banken sie oft als weniger kreditwürdig ein. Mit einer schlechteren Bonität steigt das Ausfallrisiko für den Kredit – deshalb verlangen Banken höhere Zinsen.

Per se dürfen Banken ihre Kreditvergabe nicht von persönlichen Merkmalen wie dem Geschlecht, der Herkunft, der Religion oder dem Alter abhängig machen. Das soll verletzliche Gruppen vor Diskriminierung schützen. Stattdessen müssen die Institute objektive Bewertungskriterien zugrunde legen – zum Beispiel das Einkommen und das Beschäftigungsverhältnis, ob also etwa ein befristeter oder ein unbefristeter Arbeitsvertrag besteht. Außerdem fließen externe Bonitätsbewertungen mit ein, beispielsweise über den Schufa-Score. Dieser berechnet anhand von zwölf Faktoren, als wie wahrscheinlich ein möglicher Zahlungsausfall angesehen wird.

Foto: Blonde Frau mit Locken (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur