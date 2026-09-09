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Wirtschaft

US-Startup Covenant will in Sachsen Massenproduktion von Marschflugkörper starten

dts NachrichtenagenturLetztes Update 9. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

Das US-Rüstungs-Start-up Covenant will ab Anfang 2027 in Sachsen mit der Massenproduktion des Marschflugkörpers „Anthem“ beginnen. Es handele sich um ein Waffensystem „mit hoher Nutzlast und großer Reichweite“, das für die Serienproduktion in Tausenderstückzahlen konzipiert sei, teilte der Konzern am Mittwoch mit. „Anthem“ biete diese Nutzlast und Reichweite zu einem „Bruchteil“ der Kosten vergleichbarer, älterer Systeme.

Die Produktion von „Anthem“ in den USA soll in einer neuen Anlage in Dallas stattfinden. Sie soll im ersten Quartal 2027 die Serienproduktion aufnehmen, wobei die Produktionskapazität schrittweise auf 5.000 Einheiten pro Jahr gesteigert werden soll. Covenant verfügt über eine ähnlich große Anlage in Sachsen sowie über eine etwas kleinere Anlage im Norden Israels.

Die Produktionsrate bei Betriebsstart soll zunächst bei 1.000 Flugkörpern pro Jahr liegen. „Wenn man sich unsere Gegner ansieht, erkennt man Tausende von gut geschützten Zielen, die außerhalb der Reichweite der derzeitigen Fähigkeiten liegen“, sagte Michael Kaufman, Mitbegründer und CEO von Covenant. „Anthem wurde entwickelt, um diese Ziele in einem langwierigen Konflikt glaubwürdig unter Druck zu setzen.“

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