TÜV-Report Nutzfahrzeuge 2026: Jedes fünfte Fahrzeug fällt bei Hauptuntersuchung durch

Gut jedes fünfte Nutzfahrzeug ist in den vergangenen zwei Jahren mit erheblichen oder gefährlichen Mängeln bei der Hauptuntersuchung durchgefallen. Das geht aus dem „TÜV-Report Nutzfahrzeuge 2026“ hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Die Mängelquote sank demnach im Vergleich zum Vorjahresreport leicht um 0,1 Prozentpunkt. Grundlage ist eine Auswertung von rund 2,4 Millionen Hauptuntersuchungen von leichten Transportern bis zu schweren Lkw in den Jahren 2024 und 2025. Besonders häufig stellten die TÜV-Sachverständigen Defekte an der Beleuchtung, Ölverlust an Motor oder Antrieb sowie Mängel an den Achsaufhängungen fest.

Schwere Lkw über 18 Tonnen wiesen mit 21,8 Prozent die höchste Mängelquote auf (Vorjahr: 21,9 Prozent). Richard Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug und Mobilität beim TÜV-Verband, sagte, dass die Zurückhaltung bei Neuanschaffungen in den vergangenen Jahren zu einem erhöhten Verschleiß geführt habe. Die Mängelquoten steigen mit dem Alter der Fahrzeuge an und erreichten bei zehn Jahre alten Schwergewichten 28,5 Prozent. Leichte Transporter bis 3,5 Tonnen hatten eine Mängelquote von 21,5 Prozent (Vorjahr: 21,5 Prozent), während mittelschwere Lkw (7,5 bis 18 Tonnen) mit 16,3 Prozent (Vorjahr: 16,5 Prozent) am besten abschnitten.

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