Berichte: Durchsuchungen bei SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach wegen Bestechlichkeitsverdachts

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll es am Mittwoch an mehreren Standorten in Berlin und Hannover mit Bezug zum Berliner SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach Durchsuchungen gegeben haben.

Das berichten der „Tagesspiegel“ sowie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Hannover. Krach werde in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft wegen möglicher Bestechlichkeit als Verdächtiger geführt, heißt es.

Dabei soll es den Berichten zufolge darum gehen, dass er in Hannover von einem Träger im Gesundheitswesen womöglich Spenden erhalten haben soll, um sich für ihn in einem Bieterverfahren einzusetzen. Krach war 2021 zum Präsidenten der Region Hannover gewählt worden.

Foto: Wahlplakat mit Steffen Krach (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur