Grünen-Chefin startet KI-Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft

Die Grünen wollen das Schlüsselthema Künstliche Intelligenz (KI) künftig strategischer angehen. Dabei soll ein regelmäßiger KI-Dialog mit Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft helfen, der an diesem Donnerstag beginnt. „Künstliche Intelligenz wird alles verändern“, sagte die Parteivorsitzende Franziska Brantner dem „Handelsblatt“. „Wie wir arbeiten, wie unsere Gesundheitsversorgung und Bildung funktionieren, wie unsere Sozialsysteme finanziert werden.“

KI-Dialog besteht aus rund 25 Personen

Brantner fordert eine aktivere Beschäftigung mit KI. Die Politik könne es sich nicht leisten, dieses Thema nur zu verwalten. Sie wolle „mit denen streiten, die KI entwickeln, finanzieren, erforschen, einsetzen und kritisch begleiten“, sagte Brantner. Mit dabei sind die Technologieunternehmen DeepL, Helsing, Parloa, Prior Labs, Codesphere, Black Forest Labs und Polarise. Außerdem sind nach Angaben der Grünen Investoren wie General Catalyst und HV Capital mit von der Partie. Der KI-Dialog soll regelmäßig stattfinden. Vorgesehen ist ein fester Kreis von rund 25 Personen.

Michel Boutouil, Co-Gründer und Chef von Polarise, begrüßte Brantners Vorhaben: „Weder Allheilsversprechen noch künstlich aufgebauschte Schreckensszenarien bringen Deutschland und Europa an dieser Stelle weiter.“ Es brauche einen realistischen Umgang mit den Herausforderungen, die diese Technologie zwangsläufig mit sich bringe.

Foto: Franziska Brantner (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur