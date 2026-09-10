Chinesische Fahne (Archiv)
Chinesische Fahne (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
KarriereTop-News

Sicherheitsbedenken: Deutschland lehnt immer mehr Forschungsvisa für chinesische Wissenschaftler und Studenten ab

dts NachrichtenagenturLetztes Update 10. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

Deutschland lehnt im Verhältnis zu anderen Ländern deutlich mehr Visumanträge von Wissenschaftlern und Studenten aus China ab. Das berichten die „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR unter Berufung auf eigene Recherchen.

200 Forschungsvisa Anträge abgelehnt

Demnach lehnte das für die Vergabe zuständige Auswärtige Amt allein im vergangenen Jahr etwa 200 Anträge von Nachwuchsforschern (Post-Docs) ab. Rund ebenso vielen normalen Studierenden wurde 2025 ein Visum verweigert. Aus keinem anderen Herkunftsland würden Bewerber in dieser Größenordnung abgelehnt, so die Recherche. Insgesamt hätten im vergangenen Jahr rund 2.100 Forscher und Wissenschaftler sowie 8.800 Studierende aus China ein Visum für einen akademischen Aufenthalt in Deutschland erhalten.

Das Auswärtige Amt wollte die Ablehnungsquoten einzelner Länder „zum Schutz der internationalen Beziehungen“ nicht kommentieren. Es handele sich immer um Einzelfallentscheidungen.

ARKM.marketing
     
Sicherer Hafen für Ihre Unternehmensdaten: ARKM.cloud


Deutschland ist unter Nachwuchsforschern aus China ein beliebtes Ziel. Allein die Anzahl der Post-Docs hat sich den Recherchen zufolge in den vergangenen Jahren fast verdoppelt. Der Schwerpunkt liegt bei jenen Fächern, die die chinesische Regierung in ihrem jüngsten Fünf-Jahres-Plan als relevant für die Zukunft identifiziert hat – und wo sie Nachholbedarf sieht: Luft- und Raumfahrt, Automationstechnik, Halbleiter, Biotechnologie, Quantenforschung, Präzisionsmaschinenbau und jedwede Form von Militärtechnologie. Es seien die Visumsanträge in diesen Forschungsfeldern, die das Auswärtige Amt am häufigsten ablehne.

Den Recherchen zufolge ist es mittlerweile Standard, Sicherheitsbehörden wie das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in die Prüfung der chinesischen Bewerbungen einzubinden. Das liege nicht zuletzt am „Nationalen Geheimdienst-Gesetz“, das seit 2017 in China gilt. Danach ist jeder chinesische Bürger verpflichtet, mit den Geheimdiensten des Landes zu kooperieren, wenn diese es verlangen. Ein Beamter sagte, selbst wenn Forscher nicht direkt mit dem Auftrag nach Deutschland geschickt würden, Technologien auszuforschen, bestehe „immer die Gefahr“, dass sie nach ihrer Rückkehr über ihre gewonnenen Erkenntnisse von den Diensten befragt würden.

Foto: Chinesische Fahne (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 10. September 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     
ARKM.marketing


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.