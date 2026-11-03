Friedrich Merz am 03.11.2026
Friedrich Merz am 03.11.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

Forsa: Union verliert wieder – Merz-Zufriedenheit auf Tiefstand

dts NachrichtenagenturLetztes Update 3. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Nach den leichten Zugewinnen der vergangenen beiden Wochen haben CDU und CSU in der von Forsa gemessenen Wählergunst wieder nachgelassen. In der wöchentlichen Erhebung für die Sender RTL und ntv verliert die Union einen Prozentpunkt und fällt wieder auf 20 Prozent zurück.

Auch die AfD büßt einen Punkt ein, bleibt mit 26 Prozent aber stärkste Kraft. Ihr Vorsprung vor CDU und CSU liegt damit unverändert bei sechs Prozentpunkten. SPD und Grüne legen jeweils einen Punkt zu und erreichen 14 beziehungsweise 17 Prozent. Unverändert bleiben die Werte für Linke (11 Prozent) und FDP (4 Prozent). Die sonstigen Parteien einschließlich des BSW kommen zusammen weiterhin auf 8 Prozent. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen liegt unverändert bei 25 Prozent und damit weiterhin über dem Nichtwähleranteil bei der Bundestagswahl 2025 von 17,9 Prozent.

Bei der politischen Kompetenz bleibt die AfD trotz eines Verlusts von einem Prozentpunkt mit 13 Prozent vorn. Die Union verliert ebenfalls einen Punkt und rutscht mit 9 Prozent wieder unter die Zehn-Prozent-Marke. Die Grünen gewinnen einen Punkt hinzu und kommen auf 7 Prozent. Auch die SPD legt einen Punkt zu und erreicht 6 Prozent. Die Linke bleibt unverändert bei 5 Prozent. Der Anteil der Bundesbürger, die keiner Partei die Lösung der Probleme im Land zutrauen, steigt um einen Punkt auf 58 Prozent.

Die Zufriedenheit mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) fällt nach dem leichten Anstieg in der Vorwoche wieder auf den bisherigen Tiefstand. Nur 11 Prozent der Bundesbürger sind mit seiner Arbeit zufrieden, ein Prozentpunkt weniger als zuvor. Der Anteil der Unzufriedenen steigt um einen Punkt auf 87 Prozent. Auch unter den Anhängern der Regierungsparteien überwiegt die Unzufriedenheit deutlich. 60 Prozent der Unionsanhänger und 88 Prozent der SPD-Anhänger sind mit seiner Arbeit nicht zufrieden.

Foto: Friedrich Merz am 03.11.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 3. November 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.