Forsa-Umfrage: 68 Prozent stehen hinter dem demokratischen System – doch 59 Prozent sind mit der Praxis unzufrieden

Eine große Mehrheit der Deutschen steht laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa hinter dem demokratischen System, ist aber mit dessen praktischer Umsetzung unzufrieden. Das berichten die Sender RTL und ntv, die die Erhebung in Auftrag gegeben haben.

Demnach sind 68 Prozent mit der Demokratie in Deutschland, also dem politischen System, wie es in der Verfassung festgelegt ist, sehr oder eher zufrieden. 32 Prozent sind damit unzufrieden. Gefragt danach, wie die Demokratie in Deutschland tatsächlich funktioniert, dreht sich das Bild jedoch um: 41 Prozent sind damit zufrieden, 59 Prozent unzufrieden.

Besonders groß ist die Unzufriedenheit mit der praktizierten Demokratie in Ostdeutschland. Dort sind 71 Prozent damit unzufrieden, im Westen 57 Prozent. Unter den 18- bis 29-Jährigen halten sich Zufriedenheit und Unzufriedenheit mit der praktizierten Demokratie mit 49 beziehungsweise 50 Prozent nahezu die Waage.

Auch zwischen den Anhängern der Parteien zeigen sich deutliche Unterschiede. Mit dem in der Verfassung festgelegten politischen System sind 90 Prozent der SPD-, 89 Prozent der Grünen-, 87 Prozent der CDU/CSU- und 78 Prozent der Linken-Anhänger zufrieden. Unter den AfD-Anhängern sind es 41 Prozent. Mit der Demokratie, wie sie tatsächlich funktioniert, sind 89 Prozent der AfD-Anhänger unzufrieden.

Foto: Menschen in einer Fußgängerzone (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur