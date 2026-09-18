Forsa-Umfrage: Vier von fünf Deutschen blicken mit Sorge auf die Zukunft der Demokratie in Deutschland

Eine große Mehrheit der Deutschen blickt mit Sorge auf die Zukunft der Demokratie. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv machen sich 79 Prozent der Befragten derzeit große oder sehr große Sorgen um die Zukunft der Demokratie in Deutschland. Nur 19 Prozent machen sich darüber weniger große oder keine Sorgen.

Zukunft der Demokratie macht Ängste

Besonders ausgeprägt sind die Sorgen bei Frauen und jungen Erwachsenen. 85 Prozent der Frauen machen sich große oder sehr große Sorgen, bei den Männern sind es 73 Prozent. Auch unter den 18- bis 29-Jährigen liegt der Anteil bei 85 Prozent. Bei den 30- bis 44-Jährigen sind es 73 Prozent.

Die Sorge um die Zukunft der Demokratie ist auch unter den Anhängern aller abgefragten Parteien verbreitet. Bei den Anhängern der Linken liegt sie bei 97 Prozent, bei SPD-Anhängern bei 84 Prozent, bei den Grünen bei 82 Prozent und bei CDU/CSU-Anhängern bei 78 Prozent. Unter AfD-Anhängern machen sich 70 Prozent große oder sehr große Sorgen.

Foto: Menschen auf der Straße (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur