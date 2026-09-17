Manfred Weber begrüßt Kanada-Allianz als Riesen-Chance für Europa und fordert Ceta Plus

Nach der Rede von Kanadas Premierminister Mark Carney im EU-Parlament hat der EVP-Fraktionsvorsitzende Manfred Weber eine neue Allianz mit Kanada als „Riesen-Chance“ für Europa begrüßt.

„Europa wird stärker in der Welt, wenn wir starke und enge Partnerschaften schließen“, sagte Weber den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. „Die assoziierte Mitgliedschaft Kanadas ist eine Riesen-Chance für uns Europäer und ein deutliches Signal an die Welt: Wir stehen nicht allein. Wir schließen neue Allianzen. Es geht jetzt darum, diese vertiefte Kooperation mit Leben zu füllen.“

Weiter forderte Weber engere Wirtschaftsbeziehungen. „Das heißt: Wir müssen die Wirtschaftsbeziehungen mit Kanada massiv ausbauen. Wir brauchen jetzt ein Upgrade für das Handelsabkommen mit den Kanadiern – ein Ceta Plus.“

Foto: Manfred Weber (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur