Manfred Weber (Archiv)
Manfred Weber (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

Manfred Weber begrüßt Kanada-Allianz als Riesen-Chance für Europa und fordert Ceta Plus

dts NachrichtenagenturLetztes Update 17. September 2026
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Nach der Rede von Kanadas Premierminister Mark Carney im EU-Parlament hat der EVP-Fraktionsvorsitzende Manfred Weber eine neue Allianz mit Kanada als „Riesen-Chance“ für Europa begrüßt.

„Europa wird stärker in der Welt, wenn wir starke und enge Partnerschaften schließen“, sagte Weber den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. „Die assoziierte Mitgliedschaft Kanadas ist eine Riesen-Chance für uns Europäer und ein deutliches Signal an die Welt: Wir stehen nicht allein. Wir schließen neue Allianzen. Es geht jetzt darum, diese vertiefte Kooperation mit Leben zu füllen.“

Weiter forderte Weber engere Wirtschaftsbeziehungen. „Das heißt: Wir müssen die Wirtschaftsbeziehungen mit Kanada massiv ausbauen. Wir brauchen jetzt ein Upgrade für das Handelsabkommen mit den Kanadiern – ein Ceta Plus.“

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