Bernd Baumann (Archiv)
Bernd Baumann (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

AfD-Geschäftsführer Baumann kritisiert mögliche Steinmeier-Nachfolger

dts NachrichtenagenturLetztes Update 3. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, hält nichts von den derzeit in der Union gehandelten Personen für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auch Steinmeier selbst habe im Amt „versagt“, sagte Baumann dem Nachrichtensender „Welt“.

Die gehandelten Kandidaten seien alles Leute, die dem „Mainstream“ irgendwie zuzuordnen seien. Sie seien, wie Steinmeier, „pseudo-ausgleichend“, markierten im Grunde aber immer die AfD und die Wähler im Osten einseitig. „Bundespräsident Steinmeier hat völlig versagt, die Gräben zuzuschütten und dafür zu sorgen, dass die mit Abstand größte Partei entsprechend an Gesprächen beteiligt wird“, findet Baumann. „Und alle, die jetzt ins Gespräch kommen – da wüsste ich nicht, wer da sozusagen den Kurs ändern würde oder ändern könnte.“

Deutschland erlebe eine Polarisierung in einem Ausmaß, was einer bürgerlichen Gesellschaft, einer demokratischen Republik einfach nicht guttue, so Baumann. Und wenn man sehe, dass es jetzt auch aus Sicht der SPD, die sich mit Linken und Grünen zusammentue, auf einen „knallharten Lagerwahlkampf“ hinausgehe – auf der einen Seite der linke Block, auf der anderen Seite die AfD -, wo sei da noch die CDU? Da müsste der Bundespräsident ausgleichen und müsste sagen, die Leute sollten sich an einen Tisch setzen.

Einen eigenen Kandidaten-Namen wollte Baumann noch nicht nennen. Aber es „müsste eine Person sein, die nicht parteipolitisch aus diesen Parteien kommt, die diese Brandmauer-Politik irgendwie weitermachen“, so Baumann.

Foto: Bernd Baumann (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 3. November 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.