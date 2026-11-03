Cyber-Angriffe auf Supermärkte: Digitalminister mahnt mehr Vorsorge für Betriebs- und Gebäudetechnik an

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) ruft nach den Cyber-Angriffen auf die Kühltechnik von Supermärkten zu mehr Anstrengungen beim Schutz von digitaler Gebäude- und Betriebstechnik auf. Dazu habe es auch schon vor den jüngsten Cyberattacken entsprechende Aufforderungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik gegeben, sagte Wildberger dem Nachrichtensender „Welt“.

„Erstmal zeigt das, dass wir in einer Welt leben, wo immer häufiger das Thema Cybersicherheit an Bedeutung – leider – gewinnt.“ Auch alle Unternehmen und die Verwaltung müssten mehr Vorsorge tragen. Das BSI habe vor zwei Wochen bereits schriftlich gewarnt, dass solche Angriffe auf vernetzte Betriebs- und Gebäudetechnik möglich seien, und dazu einen Katalog mit Handlungsempfehlungen veröffentlicht. Dieser gelte es nun umzusetzen. Dies werde zunehmend zu einer Herausforderung, der man sich stellen müsse.

Insgesamt gelte bei der erhofften KI-Initiative in Deutschland, dass die Sicherheit der kritischen Infrastruktur gewahrt bleibe, mahnte Wildberger. Sicherheit sei notwendig dafür. Man könne Technologie und Künstliche Intelligenz nicht ohne Sicherheit denken, und genau das tue man.

Dafür gebe es in Deutschland auch das entsprechende Knowhow. Es gebe fantastische Unternehmen und einen tollen Austausch zwischen Politik, Unternehmen, Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Im letzten Jahr sei schon viel passiert, gleichzeitig müsse noch deutlich mehr passieren. Wildberger zeigte sich zuversichtlich, dass ein Comeback gelingen könne, wenn man es wirklich wolle und den Mut aufbringe, das Ganze umzusetzen. Dazu gehöre Künstliche Intelligenz, die aber sicher sein müsse.

Foto: Karsten Wildberger (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur