AfD bleibt im ZDF-Politbarometer klar vorn: 28 Prozent, Union bei 21 Prozent

Die AfD ist im aktuellen „Politbarometer“ des ZDF in der Wählergunst klar vorn geblieben.

ZDF-Politbarometer

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die AfD laut der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen auf 28 Prozent und damit einen Prozentpunkt mehr als in der letzten Erhebung. Der Abstand zu CDU und CSU vergrößert sich, da die Union einen Punkt verliert und damit nur noch bei 21 Prozent steht.

Die SPD kann in der Umfrage einen Prozentpunkt zulegen und kommt damit auf 13 Prozent. Für Grüne (14 Prozent) und Linke (12 Prozent) ergeben sich keine Veränderungen. Die FDP verliert einen Punkt auf 3 Prozent. Die sonstigen Parteien kommen unverändert auf 9 Prozent.

Foto: Friedrich Merz am 24.09.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur