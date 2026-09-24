Zentrale von Sky Deutschland (Archiv)
Zentrale von Sky Deutschland (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Bertelsmann-Chef verteidigt Stellenabbau bei RTL und Sky und kündigt weitere Zukäufe an

dts NachrichtenagenturLetztes Update 24. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

Bertelsmann-Chef Thomas Rabe verteidigt den geplanten Abbau von rund 500 Stellen bei RTL Deutschland und Sky und kündigt weitere Zukäufe an. Der Stellenabbau sei notwendig, um nach der Übernahme von Sky Deutschland Doppelstrukturen in Köln und München abzubauen, sagte Rabe dem „Handelsblatt“.

Bertelsmann-Chef verteidigt Stellenabbau bei RTL und Sky

„Die 500 Stellen sind natürlich eine große Zahl, aber unsere Einschätzung ist, dass diese Einsparung erforderlich ist, um die Doppelstrukturen abzubauen und ein noch schlagkräftigeres Unternehmen aufzubauen“, sagte der Konzernchef. „Wir schneiden hier keineswegs in die Substanz.“ Der Abbau solle sorgfältig und sozialverträglich umgesetzt werden. Dazu verhandle das Unternehmen derzeit mit den Arbeitnehmervertretern.

Rabe stellte zugleich weitere größere Transaktionen in Aussicht. Bertelsmann arbeite weiterhin an ein bis zwei Zukäufen. „Wir werden sehen, ob sich in diesem Jahr davon noch etwas konkretisiert“, sagte er. Im Fokus steht dabei der französische Fernsehsender M6, der zur RTL-Gruppe gehört. Bertelsmann suche für M6 nach einer Lösung, „um weiter skalieren zu können, ähnlich wie wir es bei RTL Deutschland und Sky bereits machen“. Das sei notwendig, um im Wettbewerb mit US-Plattformen bestehen zu können.

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Mit der Übernahme von Sky Deutschland und dem Zusammenschluss der Musikunternehmen BMG und Concord hat Bertelsmann in diesem Jahr bereits zwei größere Transaktionen abgeschlossen. Durch die geplante Fusion der brasilianischen Bildungsanbieter Afya und YDUQS soll der Konzern zudem weiter wachsen. Rabe erwartet danach einen Konzernumsatz von 23 Milliarden Euro und ein Ergebnis von mehr als vier Milliarden Euro.

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