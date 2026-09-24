Trump empfängt Xi im Weißen Haus: Fortschritte bei Handel, Sicherheit und KI

US-Präsident Donald Trump hat den chinesischen Staatschef Xi Jinping anlässlich seines zweitägigen Staatsbesuchs im Weißen Haus empfangen. „Bei unserer Zusammenarbeit haben Präsident Xi und ich bei den Problemen, mit denen unsere beiden Länder konfrontiert sind, enorme Fortschritte erzielt. Während meines letzten Besuchs im Mai haben wir eine Handelskammer gegründet“, sagte Trump am Donnerstag im Weißen Haus.

Man habe hart daran gearbeitet, um ausgewogenere Handelsbeziehungen zu fördern, einschließlich des neuen Marktzugangs für US-amerikanische Landwirte. „Während des Staatsbesuchs werden wir dringende Fragen zu den Themen Sicherheit, Technologie und Superintelligenz erörtern“, so der US-Präsident weiter.

Xi Jinping will in aller Aufrichtigkeit kooperieren

„Wir sollten in aller Aufrichtigkeit kooperieren. Die Interessen von China und den USA sind eng miteinander verwoben. Es gibt viel Raum für eine Zusammenarbeit“, sagte Xi. China halte seine Tür weit offen und heiße US-amerikanische Firmen willkommen, die dort Geschäfte machen wollen. „Wir hoffen, dass chinesische Firmen hier in den USA fair behandelt werden“, so der chinesische Präsident weiter.

Sowohl China als auch die USA seien führende Nationen beim Thema Künstliche Intelligenz. „Wir haben beide die Fähigkeit und die Verantwortung, um KI zum Wohle der Menschheit zu entwickeln, zu managen und um sicherzustellen, dass die Entwicklung der KI immer unter menschlicher Kontrolle bleibt und dem Wohle der Menschen dient“, sagte Xi.

China und die USA müssten an dem Grundsatz festhalten, dass es zwischen den beiden Saaten weder Konflikte noch Konfrontationen geben dürfe. „Unsere Streitkräfte sollten einen regelmäßigen Dialog aufrechterhalten, um die Mechanismen für die Krisenkommunikation und -Prävention zu verbessern“, so der chinesische Präsident.

Foto: Donald Trump (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur