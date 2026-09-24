Sven Schulze (Archiv)
Sven Schulze (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

CDU Sachsen-Anhalt lehnt SPD-Einladung zu Sondierungen ab

dts NachrichtenagenturLetztes Update 24. September 2026
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Die CDU in Sachsen-Anhalt hat eine Einladung der SPD zu Sondierungen über die Regierungsbildung abgelehnt.

CDU Sachsen-Anhalt zeigt keine Ambitionen einer Regierungsbeteiligung

Die CDU Sachsen-Anhalt werde an diesen Gesprächen nicht teilnehmen, hieß es übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Donnerstagmorgen aus dem Landesverband. Man habe entschieden, in die Opposition zu gehen. Zuvor hatte die SPD überraschend Sondierungsgespräche mit CDU, Grünen, Linken und dem BSW vorgeschlagen.

Damit bleiben die Voraussetzungen für eine Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt weiter kompliziert. Die AfD kommt alleine auf 39 Sitze im Magdeburger Landtag und hat damit knapp keine eigene Mehrheit. CDU, Linke, Grüne und SPD kommen zusammen ebenfalls auf 39 Sitze und das BSW hat fünf Mandate.

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