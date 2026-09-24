Neubaugebiet (Archiv)
Neubaugebiet (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Immobilien & GeschäftsflächenWirtschaft

Anstieg der Immobilienpreise im zweiten Quartal 2026

dts NachrichtenagenturLetztes Update 24. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im 2. Quartal 2026 um durchschnittlich 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Gegenüber dem 1. Quartal 2026 erhöhten sich die Preise um 0,3 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.

In den Top-7-Metropolen (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf) gaben die Preise für Eigentumswohnungen sowohl im Vergleich zum Vorjahresquartal (-0,4 Prozent) als auch zum Vorquartal (-0,5 Prozent) leicht nach. Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser stiegen dagegen in den Metropolen gegenüber dem 2. Quartal 2025 um 0,7 Prozent, während sie gegenüber dem 1. Quartal 2026 um 0,6 Prozent sanken.

Immobilienpreise steigen

In den kreisfreien Großstädten außerhalb der Metropolen wurde für Eigentumswohnungen ein Preisanstieg sowohl gegenüber dem Vorjahresquartal (+2,0 Prozent) als auch gegenüber dem Vorquartal (+0,5 Prozent) beobachtet. Für Ein- und Zweifamilienhäuser zahlten Käufer in kreisfreien Großstädten ebenfalls mehr. So stiegen die Preise um 0,7 Prozent gegenüber dem 2. Quartal 2025 und um 0,9 Prozent im Vergleich zum 1. Quartal 2026.

ARKM.marketing
     


In den dicht besiedelten ländlichen Kreisen musste für Eigentumswohnungen weniger gezahlt werden, während Ein- und Zweifamilienhäuser teurer wurden. So kosteten Eigentumswohnungen dort 1,8 Prozent weniger als im 2. Quartal 2025 und 1,3 Prozent weniger als im 1. Quartal 2026. Für Häuser wurde dagegen ein Preisanstieg um 1,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal verzeichnet.

Ein ähnliches Bild zeigte sich in den dünn besiedelten ländlichen Kreisen, wo die Preise für Eigentumswohnungen durchschnittlich um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und um 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zurückgingen. Ein- und Zweifamilienhäuser waren in diesen Regionen etwas günstiger als im Vorjahresquartal (-0,4 Prozent), verteuerten sich jedoch gegenüber dem Vorquartal um 1,9 Prozent.

Mit der aktuellen Veröffentlichung wurde das Ergebnis des 1. Quartals 2026 für den bundesweiten Häuserpreisindex um 0,2 Prozentpunkte nach unten revidiert (vorläufiger Wert: +1,4 Prozent zum Vorjahresquartal, revidierter Wert: +1,2 Prozent).

Foto: Neubaugebiet (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 24. September 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.