Umweltaktivisten besetzen Dach der CDU-Zentrale in Berlin am 23.09.2026
Umweltaktivisten besetzen Dach der CDU-Zentrale in Berlin am 23.09.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Umwelt

Umweltaktivisten seilen sich vom Dach der CDU-Parteizentrale in Berlin ab

dts NachrichtenagenturLetztes Update 23. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

In Berlin haben sich Umweltaktivisten am Mittwochmorgen vom Dach der CDU-Parteizentrale abgeseilt.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte kurz nach 7 Uhr zum Konrad-Adenauer-Haus gerufen. Dort hätten sich mehrere Personen unberechtigt Zugang zum Dach verschafft. Kräfte des Zentralen Objektschutzes entdeckten demnach die Personen, welche sich dann vom Dach abseilten und ein Transparent an der Fassade des Gebäudes ausrollten.

Umweltaktivisten seilen sich vom Dach der CDU-Parteizentrale ab

Offenbar handelte es sich um Mitglieder der Aktivistengruppe Robin Wood. Auf dem Transparent stand „Klare Kante gegen Rechts. Sozialabbau beenden, Klimakrise bekämpfen“. Laut Polizei wurden spezialisierte Höhenretter alarmiert. Gegen alle beteiligten Personen würden Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. Auch eine Person mit einer Drohne wurde zunächst festgesetzt. Die Polizei war zunächst mit ca. 30 Einsatzkräften vor Ort.

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