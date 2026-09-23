Unions-Fraktionssitzung am 22.09.2026
Unions-Fraktionssitzung am 22.09.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Unionsfraktion: Heftige Kritik an Merz-Spitze – Brinkhaus sieht Unglaubwürdigkeit und fehlendes Ziel

dts NachrichtenagenturLetztes Update 23. September 2026
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Auf der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag hat es am Dienstag heftige Kritik an der Spitze um Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gegeben.

Deftige Worte gab es dabei nach Informationen der dts Nachrichtenagentur insbesondere vom früheren Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU). Die Union habe ein Problem mit „Unglaubwürdigkeit“, soll er vor versammelter Mannschaft gesagt haben. Es fehle an einem erkennbaren „Ziel“.

Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) soll vor der Fraktion eine äußerst emotionale Rede gehalten haben. Es komme jetzt wirklich „darauf an“, man müsse „Ergebnisse liefern“. Viele Fraktionsmitglieder sollen von der Wildberger-Rede besonders „angefasst“ gewesen sein, erfuhr die dts Nachrichtenagentur aus Teilnehmerkreisen.

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