Friedrich Merz am 22.09.2026
Friedrich Merz am 22.09.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Merz räumt Mitschuld an Union-Wahlschlappen ein und warnt SPD vor Zusammenarbeit mit der Linken

dts NachrichtenagenturLetztes Update 22. September 2026
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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat in der Unionsfraktion offenbar eine Mitschuld an den schlechten Ergebnissen der Union bei den vergangenen Landtagswahlen eingeräumt. Wie die „Rheinische Post“ (Mittwochausgabe) berichtet, sagte Merz nach Angaben mehrerer Teilnehmer in einer Fraktionssitzung am Dienstag: „Ich habe meinen Anteil an diesen Wahlergebnissen.“

Merz räumt Mitschuld an Union-Wahlschlappen ein

Zugleich verteidigte der CDU-Vorsitzende den Reformkurs der Bundesregierung. Dieser müsse „weitergehen“, sagte Merz demnach. „Die Richtung stimmt.“ Weitere Belastungen für die junge Generation dürfe es nicht geben. Die Vorschläge der Rentenkommission müssten nun umgesetzt werden.

Demnach sprach der Kanzler laut Teilnehmern der Sitzung auch eine Warnung an die SPD aus. Sie müsse „jeden Zweifel“ ausräumen, mit der Linken in Berlin zusammenzuarbeiten, soll der Kanzler gesagt haben.

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