Donald Trump (Archiv)
Donald Trump (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

Trump nutzt UN-Generaldebatte für Wahlkampfrede vor Midterms und Iran-Prognose

dts NachrichtenagenturLetztes Update 22. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

US-Präsident Donald Trump hat seinen Auftritt bei der UN-Generaldebatte in New York vorrangig für eine Wahlkampfrede vor den anstehenden Midterms im November genutzt.

Trump sagte am Dienstag vor der UN-Generalversammlung, dass die USA besser dastünden als je zuvor und die Zukunft „sehr vielversprechend“ sei. Er sprach von gesunkenen Kriminalitäts- und Arbeitslosenraten und erklärte, dass die USA nun die „sicherste Grenze in ihrer Geschichte“ hätten.

Zudem prognostizierte Trump, dass die USA nach den Zwischenwahlen eine Einigung mit dem Iran erzielen würden, um den Krieg zu beenden. Er stehe vor einer „großen Entscheidung“. Er stellte die Frage, ob er „einen Deal mit dem Iran machen oder die Islamische Republik schnell vernichten“ solle.

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In der Vergangenheit hatte Trump immer wieder angekündigt, kurz vor einem Friedensabkommen mit dem Iran zu stehen. Der US-Präsident steht innenpolitisch enorm unter Druck, da infolge des US-israelischen Angriffs auf den Iran und der anschließenden Eskalation in der Region vor allem die Energiepreise deutlich gestiegen sind.

Foto: Donald Trump (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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