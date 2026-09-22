E-Auto-Ladestation (Archiv)
E-Auto-Ladestation (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
ElektromobilitätWirtschaft

E-Auto-Anteil in EU 2025 auf Rekordhoch: Deutschland bei 19,1 Prozent

dts NachrichtenagenturLetztes Update 22. September 2026
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Gut jeder sechste neu zugelassene Pkw in der Europäischen Union ist ein E-Auto. Pkw mit reinem Elektroantrieb hatten einen Anteil von 17,3 Prozent an allen Neuzulassungen im Jahr 2025 in der EU, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag nach Ergebnissen der europäischen Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Das war ein neuer Höchststand.

E-Auto-Anteil in EU 2025 auf Rekordhoch

Weitere 42,4 Prozent der Pkw-Neuzulassungen waren Hybridfahrzeuge, 27,3 Prozent waren reine Benzin- und 9,8 Prozent reine Dieselfahrzeuge. Andere Antriebsarten wie zum Beispiel Flüssig- oder Erdgas spielten eine untergeordnete Rolle. Der Anteil reiner Elektroautos an den jährlichen Neuzulassungen in der EU ist innerhalb von zehn Jahren deutlich gestiegen (2015: 0,4 Prozent).

Beim Anteil reiner E-Autos an den Neuzulassungen im Jahr 2025 lag Deutschland mit 19,1 Prozent zwar leicht über dem EU-Schnitt, aber deutlich hinter einigen anderen Ländern. EU-weit am höchsten war der Anteil neu zugelassener Elektroautos in Dänemark (67,8 Prozent), gefolgt von den Niederlanden (40,2 Prozent) und Malta (37,6 Prozent). Am geringsten war der E-Auto-Anteil an den Neuzulassungen in Kroatien (1,9 Prozent), der Slowakei (4,7 Prozent) und Bulgarien (4,9 Prozent).

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Europaweit führend ist ein Land außerhalb der EU: In Norwegen hatten 95,1 Prozent der neu zugelassenen Pkw 2025 einen reinen Elektroantrieb. Zu den Gründen für die deutlichen Unterschiede zählen unter anderem Unterschiede bei den Investitionen ins Ladenetz sowie bei der Förderpolitik in Form von steuerlichen Vergünstigungen oder ermäßigten Maut- oder Parkgebühren in den einzelnen Ländern.

Beim Umstieg auf Elektromobilität wird die Bedeutung Deutschlands als größter Automarkt in der EU mit einem Blick auf die absoluten Zulassungszahlen deutlich: Rund 545.100 E-Autos wurden 2025 in Deutschland neu zugelassen. Somit entfielen 28,9 Prozent der insgesamt 1,89 Millionen Neuzulassungen von Elektroautos in der EU auf Deutschland. Mit deutlichem Abstand folgte Frankreich mit 330.900 neuen E-Autos und einem Anteil von 17,5 Prozent an den EU-Zulassungen.

Foto: E-Auto-Ladestation (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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