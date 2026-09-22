Frankfurter Börse
Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Finanzen

Dax startet leicht im Minus trotz neuer KI-Euphorie

dts NachrichtenagenturLetztes Update 22. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Dax ist am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.520 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter XX dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze rangierten RWE, Adidas und Zalando, am Ende die Allianz, Vonovia und die Deutsche Bank.

Neue KI-Euphorie bringt Optimismus zurück

„Der Optimismus kehrt zurück. Zur Freude über den sinkenden Ölpreis kommt jetzt eine neue KI-Euphorie dazu“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Der Nasdaq-Composite-Index hatte gestern auf einem neuen Rekordkurs geschlossen. Innerhalb der letzten vier Handelstage ging es hier um mehr als vier Prozent nach oben.

„Beim Dax kommt diese neue Euphorie nur in Teilen an“, so Altmann. „Das liegt wieder einmal daran, dass die erneut gehypten Tech-Aktien im Dax nur ein geringes Gewicht haben. So ist das beim Dax bislang eher eine Stabilisierung nach dem jüngsten Kursrückgang.“ Um von einer Trendwende nach oben zu sprechen, sei es beim Dax noch zu früh. „Seit mehreren Tagen pendelt der Dax jetzt zwischen seiner 50-Tage-Linie auf der Oberseite und seiner 100-Tage-Linie auf der Unterseite. Und es bleibt spannend, welche Linie der Index durchbrechen wird.“

ARKM.marketing
     


Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1462 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8724 Euro zu haben.

Foto: Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur

Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 22. September 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.