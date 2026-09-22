Dax startet leicht im Minus trotz neuer KI-Euphorie

Der Dax ist am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.520 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter XX dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze rangierten RWE, Adidas und Zalando, am Ende die Allianz, Vonovia und die Deutsche Bank.

Neue KI-Euphorie bringt Optimismus zurück

„Der Optimismus kehrt zurück. Zur Freude über den sinkenden Ölpreis kommt jetzt eine neue KI-Euphorie dazu“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Der Nasdaq-Composite-Index hatte gestern auf einem neuen Rekordkurs geschlossen. Innerhalb der letzten vier Handelstage ging es hier um mehr als vier Prozent nach oben.

„Beim Dax kommt diese neue Euphorie nur in Teilen an“, so Altmann. „Das liegt wieder einmal daran, dass die erneut gehypten Tech-Aktien im Dax nur ein geringes Gewicht haben. So ist das beim Dax bislang eher eine Stabilisierung nach dem jüngsten Kursrückgang.“ Um von einer Trendwende nach oben zu sprechen, sei es beim Dax noch zu früh. „Seit mehreren Tagen pendelt der Dax jetzt zwischen seiner 50-Tage-Linie auf der Oberseite und seiner 100-Tage-Linie auf der Unterseite. Und es bleibt spannend, welche Linie der Index durchbrechen wird.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1462 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8724 Euro zu haben.

Foto: Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur