Frankfurter Börse
Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Finanzen

Dax startet mit Gewinnen: Ölpreis fällt und Hoffnung auf Frieden stützt die Börse

dts NachrichtenagenturLetztes Update 21. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Dax ist am Montagmorgen mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.485 Punkten berechnet, 0,7 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Siemens und MTU, am Ende Volkswagen, Adidas und Brenntag.

Ölpreis fällt

„Der Ölpreis fällt. Die USA und der Iran zeigen sich offenbar beide zumindest unter Bedingungen offen für Gespräche“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Damit kehre die Hoffnung auf Frieden ein Stück weit zurück. „Der fallende Ölpreis setzt an den Börsen die mittlerweile bekannte Kausalkette in Kraft. Die Inflationserwartung und die Zinsen fallen. Aktienkurse steigen.“ Aktuell sei es deutlich zu früh, um zu beurteilen, ob die Hoffnung auf Frieden und der fallende Ölpreis länger anhalten werden. „Dennoch freuen sich die Börsen über den Moment.“

Die Anleger reagierten am Montag auch auf die Ergebnisse der Landtagswahlen am Wochenende, die vor allem für die regierende CDU katastrophal ausfielen. „Traditionell bleibt der Einfluss von Landtagswahlen auf Aktienkurse und Zinsen in Deutschland begrenzt“, so Altmann. „Allerdings ist das internationale Interesse diesmal besonders groß. Und sollten die Ergebnisse der Landtagswahlen tatsächlich bundespolitische Folgen haben, wäre auch ein Einfluss auf Aktienkurse und Zinsen wahrscheinlich.“

ARKM.marketing
     


Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1476 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8714 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 101,80 US-Dollar; das waren 203 Cent oder 2,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur

Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 21. September 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.