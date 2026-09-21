Dax startet mit Gewinnen: Ölpreis fällt und Hoffnung auf Frieden stützt die Börse

Der Dax ist am Montagmorgen mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.485 Punkten berechnet, 0,7 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Siemens und MTU, am Ende Volkswagen, Adidas und Brenntag.

Ölpreis fällt

„Der Ölpreis fällt. Die USA und der Iran zeigen sich offenbar beide zumindest unter Bedingungen offen für Gespräche“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Damit kehre die Hoffnung auf Frieden ein Stück weit zurück. „Der fallende Ölpreis setzt an den Börsen die mittlerweile bekannte Kausalkette in Kraft. Die Inflationserwartung und die Zinsen fallen. Aktienkurse steigen.“ Aktuell sei es deutlich zu früh, um zu beurteilen, ob die Hoffnung auf Frieden und der fallende Ölpreis länger anhalten werden. „Dennoch freuen sich die Börsen über den Moment.“

Die Anleger reagierten am Montag auch auf die Ergebnisse der Landtagswahlen am Wochenende, die vor allem für die regierende CDU katastrophal ausfielen. „Traditionell bleibt der Einfluss von Landtagswahlen auf Aktienkurse und Zinsen in Deutschland begrenzt“, so Altmann. „Allerdings ist das internationale Interesse diesmal besonders groß. Und sollten die Ergebnisse der Landtagswahlen tatsächlich bundespolitische Folgen haben, wäre auch ein Einfluss auf Aktienkurse und Zinsen wahrscheinlich.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1476 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8714 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 101,80 US-Dollar; das waren 203 Cent oder 2,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur