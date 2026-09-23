DAX fällt – Energiepreise belasten die Börse

Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag in den roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.475 Punkten berechnet, 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten SAP, Vonovia und MTU, am Ende Scout24, Infineon und die Allianz.

Energiepreise belasten die Börse

„Erneut anziehende Energiepreise machen der jüngsten Erholung einen Strich durch die Rechnung“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Damit zeige sich einmal mehr, wie fragil die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibe, solange der Ölpreis nicht nachhaltig unter die Marke von 100 Dollar zurückkehre.

„Die Einkaufsmanagerindizes liefern unterdessen ein gemischtes Bild der deutschen Wirtschaft“, so Lipkow. Im verarbeitenden Gewerbe steigt der Index zwar auf 53,8 Punkte, bleibt damit aber hinter den Erwartungen zurück und gibt gegenüber der vorherigen Erhebung nach. „Deutlich besser entwickelt sich dagegen der Dienstleistungssektor, der die Hoffnung auf eine weitere konjunkturelle Erholung stützt.“

„An der Börse spielen die Daten derzeit allerdings nur eine Nebenrolle“, sagte der Experte weiter. „Die Anleger konzentrieren sich weiter auf die Entwicklung im Nahen Osten und deren unmittelbare Auswirkungen auf die Energiepreise. Solange Brent oberhalb von 100 Dollar notiert, können noch so gute Konjunkturdaten die Inflationssorgen der Anleger nur kurzzeitig überdecken. Der Ölpreis ist momentan der Taktgeber für die Börsen – und alles andere spielt zunächst nur die zweite Geige.“

Foto: Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur