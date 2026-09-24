Dax mit leichten Kursverlusten: VW-Gewinnwarnung und politische Unsicherheit belasten

Der Dax ist am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.370 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, Henkel und MTU, am Ende BMW, Rheinmetall und Volkswagen.

VW-Gewinnwarnung

„Der Dax ächzt unter der Last politischer Unsicherheit und unter dem Nachhall der Gewinnwarnung von Volkswagen“, sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. „Die Aktie, die für viele internationale Investoren exemplarisch für die strukturelle Schwäche der deutschen Wirtschaft steht, fällt weiter, büßt auf Wochensicht 10 Prozent ein und zieht den Autosektor im Dax mit in die Tiefe.“ Im besten Fall habe der Dax zwischen 25.800 und 25.300 Punkten lediglich eine neue, tiefer liegende Handelsspanne etabliert. „Im schlechtesten Fall ist die nunmehr zehn Handelstage andauernde Seitwärtsphase nur eine Pause, bevor es weiter abwärts geht.“

„Eine neue Welle an Verkäufen rollt über die weltweiten Anleihemärkte“, fügte Stanzl hinzu. Gerade glaubten Anleger, die Sorgen vor steigenden Renditen abstreifen zu können, da komme es bereits zum nächsten Ausverkauf: Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichten ein neues 19-Jahres-Hoch, jene fünfjähriger Laufzeiten übersteigen erstmals seit dem Jahr 2007 die Marke von fünf Prozent.

„Es gibt dabei aber eine gute Nachricht: Der Renditeabstand zwischen lang- und kurzlaufenden Anleihen sinkt“, so der Analyst. Diese Abflachung der Renditekurve sei ein klares Votum des Marktes, dass er an die Wirksamkeit der Inflationsbekämpfung der US-Notenbank glaube. Man sehe also eine Fortsetzung der Renditeanstiege, aber dieses Mal in geordneteren Bahnen als noch vor zwei oder drei Wochen. „Das ist ein echter Fortschritt: Die Nervosität infolge ruckartiger Renditeanstiege schlägt damit nicht mehr voll auf Aktien durch.“

Foto: Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur