Frankfurter Börse
Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Wirtschaft

Dax mit leichten Kursverlusten: VW-Gewinnwarnung und politische Unsicherheit belasten

dts NachrichtenagenturLetztes Update 24. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Dax ist am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.370 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, Henkel und MTU, am Ende BMW, Rheinmetall und Volkswagen.

VW-Gewinnwarnung

„Der Dax ächzt unter der Last politischer Unsicherheit und unter dem Nachhall der Gewinnwarnung von Volkswagen“, sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. „Die Aktie, die für viele internationale Investoren exemplarisch für die strukturelle Schwäche der deutschen Wirtschaft steht, fällt weiter, büßt auf Wochensicht 10 Prozent ein und zieht den Autosektor im Dax mit in die Tiefe.“ Im besten Fall habe der Dax zwischen 25.800 und 25.300 Punkten lediglich eine neue, tiefer liegende Handelsspanne etabliert. „Im schlechtesten Fall ist die nunmehr zehn Handelstage andauernde Seitwärtsphase nur eine Pause, bevor es weiter abwärts geht.“

„Eine neue Welle an Verkäufen rollt über die weltweiten Anleihemärkte“, fügte Stanzl hinzu. Gerade glaubten Anleger, die Sorgen vor steigenden Renditen abstreifen zu können, da komme es bereits zum nächsten Ausverkauf: Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichten ein neues 19-Jahres-Hoch, jene fünfjähriger Laufzeiten übersteigen erstmals seit dem Jahr 2007 die Marke von fünf Prozent.

ARKM.marketing
     


„Es gibt dabei aber eine gute Nachricht: Der Renditeabstand zwischen lang- und kurzlaufenden Anleihen sinkt“, so der Analyst. Diese Abflachung der Renditekurve sei ein klares Votum des Marktes, dass er an die Wirksamkeit der Inflationsbekämpfung der US-Notenbank glaube. Man sehe also eine Fortsetzung der Renditeanstiege, aber dieses Mal in geordneteren Bahnen als noch vor zwei oder drei Wochen. „Das ist ein echter Fortschritt: Die Nervosität infolge ruckartiger Renditeanstiege schlägt damit nicht mehr voll auf Aktien durch.“

Foto: Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur

Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 24. September 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.