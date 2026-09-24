Frau mit Laptop (Archiv)
Frau mit Laptop (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Finanzen

Umfrage: Immer mehr Deutsche zahlen Onlinekäufe in Raten

dts NachrichtenagenturLetztes Update 24. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

Ratenzahlungen für größere Onlineeinkäufe werden in Deutschland beliebter. Rund jeder siebte Befragte würde einen Onlinekauf von 1.000 Euro lieber in Raten zahlen, wie eine Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox zeigt, über die der „Spiegel“ berichtet. 2024 lag der Anteil bei etwa neun Prozent. Befragt wurden rund 1.000 Personen zwischen 18 und 79 Jahren.

Für immer mehr Menschen sei es inzwischen selbstverständlich, Onlineeinkäufe über längere Zeit in Teilbeträgen abzuzahlen, sagte Verivox-Geschäftsführer Oliver Maier. Besonders attraktiv sei das für Menschen mit geringerem Einkommen: Fast jeder Vierte mit weniger als 2.000 Euro netto würde eine größere Anschaffung im Internet auf Pump bezahlen.

Verbraucherschützer sehen den Trend mit Sorge: Aus vielen kleinen Beträgen könne schnell ein Schuldenberg werden. Neue Verbraucherkreditregeln, die ab November gelten, sollen Konsumenten besser schützen und sehen unter anderem eine verpflichtende Bonitätsprüfung vor.

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