Audi (Archiv)
Audi (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Mobil

Audi Ingolstadt: Produktion sinkt 2026 auf 325.000 Fahrzeuge – schwächste Auslastung seit Corona-Pandemie

dts NachrichtenagenturLetztes Update 25. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

In diesem Jahr droht dem Hauptwerk von Audi in Ingolstadt offenbar eine extrem schwache Auslastung.

Audi Ingolstadt: Produktion sinkt 2026 auf 325.000 Fahrzeuge

Wie das „Handelsblatt“ berichtet, laufe es in Ingolstadt in diesem Jahr auf eine Produktion von rund 325.000 Fahrzeugen hinaus. Ausgelegt ist das Werk auf eine jährliche Produktion von 450.000 Pkw. Weniger Autos hat Audi in Ingolstadt nur während der Hochphase der Coronapandemie im Jahre 2021 gebaut. Zu den konkreten Produktionszahlen für das laufende Jahr äußerte sich Audi auf Anfrage nicht.

Zu schaffen mache Audi eine schwache Nachfrage nach Elektromodellen wie dem A6 e-tron und dem Q6 e-tron, die beide in Ingolstadt gefertigt werden. Beim Q6 e-tron mache sich derzeit vor allem das Angebot der Konkurrenten BMW und Mercedes bemerkbar, heißt es aus Konzernkreisen. Die kürzlich aufgelegten Elektro-SUVs GLC und iX3 machten Audi die Kundschaft streitig.

ARKM.marketing
     


Die schwache Auslastung in Ingolstadt fällt zusammen mit Plänen des Volkswagen-Konzerns, in eine eigene Produktion für Audi in den USA zu investieren. Am Freitag berät der zweitgrößte Autobauer der Welt auf einer Aufsichtsratssitzung über die Nordamerika-Strategie. Demnach sei geplant, alle großen, in den USA beliebten SUV-Modelle, die derzeit im slowakischen Bratislava produziert werden, in einem US-Werk zu bauen.

Dabei würde es sich um die Modelle Q9 und Q7 handeln, die dieses Jahr neu aufgelegt wurden. „In Bratislava wird noch die aktuelle Generation von Q9 und Q7 gebaut. In einem neuen US-Werk von Audi könnten dann Anfang der 2030er-Jahre die Facelifts der jeweiligen Modelle gefertigt werden“, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Audi wollte die Pläne nicht kommentieren.

Foto: Audi (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 25. September 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.