Audi Ingolstadt: Produktion sinkt 2026 auf 325.000 Fahrzeuge – schwächste Auslastung seit Corona-Pandemie

In diesem Jahr droht dem Hauptwerk von Audi in Ingolstadt offenbar eine extrem schwache Auslastung.

Audi Ingolstadt: Produktion sinkt 2026 auf 325.000 Fahrzeuge

Wie das „Handelsblatt“ berichtet, laufe es in Ingolstadt in diesem Jahr auf eine Produktion von rund 325.000 Fahrzeugen hinaus. Ausgelegt ist das Werk auf eine jährliche Produktion von 450.000 Pkw. Weniger Autos hat Audi in Ingolstadt nur während der Hochphase der Coronapandemie im Jahre 2021 gebaut. Zu den konkreten Produktionszahlen für das laufende Jahr äußerte sich Audi auf Anfrage nicht.

Zu schaffen mache Audi eine schwache Nachfrage nach Elektromodellen wie dem A6 e-tron und dem Q6 e-tron, die beide in Ingolstadt gefertigt werden. Beim Q6 e-tron mache sich derzeit vor allem das Angebot der Konkurrenten BMW und Mercedes bemerkbar, heißt es aus Konzernkreisen. Die kürzlich aufgelegten Elektro-SUVs GLC und iX3 machten Audi die Kundschaft streitig.

Die schwache Auslastung in Ingolstadt fällt zusammen mit Plänen des Volkswagen-Konzerns, in eine eigene Produktion für Audi in den USA zu investieren. Am Freitag berät der zweitgrößte Autobauer der Welt auf einer Aufsichtsratssitzung über die Nordamerika-Strategie. Demnach sei geplant, alle großen, in den USA beliebten SUV-Modelle, die derzeit im slowakischen Bratislava produziert werden, in einem US-Werk zu bauen.

Dabei würde es sich um die Modelle Q9 und Q7 handeln, die dieses Jahr neu aufgelegt wurden. „In Bratislava wird noch die aktuelle Generation von Q9 und Q7 gebaut. In einem neuen US-Werk von Audi könnten dann Anfang der 2030er-Jahre die Facelifts der jeweiligen Modelle gefertigt werden“, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Audi wollte die Pläne nicht kommentieren.

Foto: Audi (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur