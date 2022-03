Das waren die größten Meilensteine der Automobilindustrie

Powerpoint, die Präsentationssoftware von Microsoft, hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten einen legendären Ruf erworben. Zum einen, weil es damit möglich ist, auf einfache Art und Weise professionelle und aussagekräftige Präsentationen zu erstellen. Und zum anderen, weil so viele an diesem Vorhaben scheitern. Vor allem die folgenden „Sünden“ kommen…