Fast jeder Mensch sehnt sich nach finanzieller Freiheit, doch das Hamsterrad des Alltags hält viele zurück. Wie gelingt der Ausbruch, um Neues zu beginnen und finanzielle Freiheit zu erlangen? Laut Fuat und Marta Akar basiert dieser Traum auf drei Säulen: Business, passives Einkommen durch Immobilien und Börsenhandel.

Fuat und Marta Akar, beide Wirtschaftsingenieure mit erfolgreichen Karrieren im Top-Management, haben einen beeindruckenden Weg in die finanzielle Freiheit zurückgelegt. Heute umfasst ihr Portfolio neu errichtete Immobilien in Deutschland und Dubai mit einem Marktwert von über 10 Millionen Euro. Ihr Erfolg ist unübersehbar, und ihre Erfahrungen und Strategien geben sie in einem eigens entwickelten Mentoring-Programm weiter.

Die finanzielle Freiheit beruht auf drei Säulen

Warren Buffetts Weisheit, dass man entweder lernt, Geld für sich arbeiten zu lassen, oder ein Leben lang für Geld arbeitet, war für Fuat und Marta Akar ein Wendepunkt. Diese Einsicht führte sie zu der Erkenntnis, dass echte finanzielle Freiheit nicht erreicht werden kann, wenn man für Geld arbeitet, sondern wenn man Geld für sich arbeiten lässt. Auf dieser Grundlage entwickelten sie die „Drei Säulen der finanziellen Freiheit“, die das Fundament ihres Mentoring-Programms bilden.

Effizientes Business für mehr Freiheit

Fuat Akar beschreibt die erste Säule so: „Die erste Säule, ein effizientes Business, ermöglicht es, richtig aufgebaut, dass das Unternehmen für dich arbeitet und du mehr Zeit und mehr Geld zur Verfügung hast.“ Im Mentoring-Programm konzentrieren sie sich darauf, Unternehmen strategisch aufzubauen oder neu auszurichten, sodass das Unternehmen schon früh für den Gründer arbeitet und nicht zur Selbst-und-ständig-Falle wird.

Risikoarmer Börsenhandel für zusätzliches Einkommen

Fuat Akar betont zur zweiten Säule: „Die zweite Säule, der Handel an der Börse mit Rohstoffen und Währungen, aber keineswegs stark risikobehafteten Kryptowährungen, lässt das Geld zusätzlich für einen arbeiten, während man schläft. Zweistellige Renditen pro Monat bei maximal einem Prozent Verlustrisiko und rund einer Stunde Aufwand pro Woche machen unsere Strategie besonders interessant für Familien.“

Immobilieninvestments für den Vermögensaufbau

„Die dritte Säule, Immobilien-Investments, ermöglicht es durch den Einsatz von Fremdkapital und lukrativen Steuerstrategien, passives Einkommen zu erzielen und für die nächste Generation ein Vermögen aufzubauen. Mit auf die Lebensziele ausgerichteten Steuerstrategien, sind die Investments auch weit in der Zukunft profitable Geldquellen. “ Dies bietet den Teilnehmenden eine konkrete Perspektive, ihr Geldvermögen zu sichern und ihre finanzielle Zukunft aktiv zu gestalten.

Das richtige Mindset für Freiheit

Die Essenz ihres Programms fasst Fuat Akar – ehemaliger Manager und Unternehmenssanierer der WÜRTH Gruppe so zusammen: „Wir fokussieren uns primär auf Qualität. Qualität ist, wenn der Kunde wiederkommt und nicht das Produkt. Wir messen in unserem Unternehmen den Erfolg anhand der Verlängerungen und Weiterempfehlungen unserer Mentoring-Teilnehmer. Diese Quote liegt aktuell bei mehr als 38 Prozent, was für unsere Branche im Hochpreis-Mentoring absolut außergewöhnlich ist. Unser Ziel ist Kundenzufriedenheit. Sie ist das sinnvollste Fundament für Wachstum“.

Über 700 Teilnehmer bewerten Fuat & Marta auf ProvenExpert mit 4,9 von 5 Sternen, was auch die vielen Auszeichnungen erklärt, welche die Akars bisher verliehen bekamen. So wurden sie bspw. vom Bundespräsidenten a.D. Christian Wulff zu TOP CONSULTANTS 2018 ausgezeichnet und kürzlich wurden sie vom ERFOLGS Magazin als einzige Trainer Deutschlands als TOP Experten für finanzielle Freiheit ausgezeichnet.

Es geht nicht nur um Expertise in Business, Trading und Immobilien. Die Zielgruppe, so definiert Marta Akar, sind Menschen, „die mit ihrer Begeisterung ein Feuer entfachen können und zusätzlich den eisernen Willen mitbringen, ihr Leben auf ein höheres Niveau zu heben.“ Für diejenigen, die nicht nur nach finanzieller Unabhängigkeit, sondern nach echter Freiheit streben, bieten Fuat und Marta Akar einen realisierbaren Weg.