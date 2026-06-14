Intralogistik im Mittelstand – Wie KMU ihre Lagerhaltung effizienter gestalten

Zwischen Wareneingang und Versand liegt in vielen mittelständischen Betrieben ein blinder Fleck. Die Lagerhaltung läuft häufig nebenbei, organisiert nach Gewohnheit statt nach System. Dabei lässt sich hier mit überschaubarem Aufwand einiges bewegen – finanziell und operativ.

Warum das Lager mehr Aufmerksamkeit verdient

Fehlkommissionierungen, doppelte Laufwege und schlecht genutzte Regalflächen summieren sich. In der Praxis kosten solche Ineffizienzen mittelständische Unternehmen schnell mehrere tausend Euro im Monat – ohne dass es jemandem auffällt. Liefertreue und Reaktionsgeschwindigkeit sind besonders für KMU zwei Faktoren, mit denen sie sich gegen größere Wettbewerber behaupten. Wer Bestellungen pünktlich und fehlerfrei ausliefert, bindet Kunden langfristig. Wer das nicht schafft, verliert sie – leise und dauerhaft.

Dass viele Betriebe dieses Thema unterschätzen, hat einen einfachen Grund: Das Lager funktioniert ja irgendwie. Nur eben nicht gut genug, um im Wettbewerb wirklich zu bestehen.

Ladungsträger gezielt auswählen

Ein Punkt, der im Tagesgeschäft häufig untergeht: die Wahl der passenden Ladungsträger. Standardpaletten erfüllen ihren Zweck – aber eben nur bei standardisierter Ware. Sperrige, lange oder ungleichmäßig geformte Güter verlangen nach anderen Lösungen. Rungenpaletten beispielsweise eignen sich durch ihre offene Bauweise mit seitlichen Stützrungen besonders gut für Profile, Rohre oder Metallstangen. Das Ergebnis: weniger Transportschäden, bessere Flächenausnutzung und ein saubereres Lagerbild.

Natürlich ersetzt die richtige Palette allein kein durchdachtes Lagerkonzept. Sie ist aber ein Baustein, der in der Gesamtrechnung einen messbaren Unterschied ausmacht.

Lagerlayout: Kleine Änderungen, deutliche Effekte

Viele Lagerflächen sind historisch gewachsen – und entsprechend unstrukturiert. Schnelldreher stehen hinten, selten benötigte Artikel direkt am Eingang. Eine systematische Neuordnung nach Umschlagshäufigkeit verkürzt Kommissionierzeiten und reduziert unnötige Wege. Klare Bodenmarkierungen und definierte Fahrgassen sorgen zusätzlich für mehr Sicherheit.

Laut einer Studie der IWL AG zur Intralogistik erwarten Unternehmen von Verbesserungen in diesem Bereich vor allem eines: höhere Flexibilität bei steigender Leistung. Beides lässt sich durch ein überarbeitetes Lagerlayout erreichen, ohne dass hohe Investitionen nötig werden.

Dass eine gut organisierte Intralogistik weit über das rein Operative hinausreicht, zeigt sich spätestens dann, wenn Lieferprobleme direkt auf die Kundenzufriedenheit durchschlagen. In solchen Momenten wird sichtbar, wie eng Lager und Kundenbeziehung zusammenhängen.

Digitale Werkzeuge – auch für kleinere Betriebe

Lagerverwaltung muss kein IT-Großprojekt sein. Schon einfache Barcode-Scanner und eine digitale Bestandsführung reichen aus, um den Überblick deutlich zu verbessern. Betriebe, die jederzeit wissen, welcher Artikel wo liegt, vermeiden Doppelbestellungen und reagieren schneller auf Engpässe.

Der Einstieg gelingt am besten schrittweise:

Digitale Erfassung bei Wareneingang und -ausgang

Verknüpfung der Lagerdaten mit dem bestehenden Warenwirtschaftssystem

Regelmäßige Bestandsabgleiche statt jährlicher Inventur

Viele Softwareanbieter richten sich inzwischen gezielt an kleinere Unternehmen – mit skalierbaren Lösungen, die sich ohne Programmieraufwand einführen lassen. Wer einmal erlebt hat, wie reibungslos ein digital geführtes Lager funktioniert, fragt sich schnell, warum er nicht früher angefangen hat.

Abschließende Bewertung

Effiziente Lagerhaltung erfordert keine Millionenbudgets. Häufig genügen gezielte Anpassungen – bei der Raumaufteilung, bei den Ladungsträgern oder bei der digitalen Erfassung –, um Abläufe deutlich zu beschleunigen. Für mittelständische Betriebe, die ihre Lieferfähigkeit sichern und Kosten senken wollen, lohnt sich der Blick ins eigene Lager. Nicht irgendwann, sondern jetzt.



