Erfolgreich im Mittelstand: Warum eine gute Intralogistik wichtig ist

Logistik hat eine entscheidende Bedeutung für mittelständische Unternehmen. Nur durch eine maximal effiziente Logistik können Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig bleiben, indem sie Lieferzeiten verkürzen, die Kosten reduzieren und nicht zuletzt auch die Kundenzufriedenheit erhöhen. Dabei spielt nicht nur der eigentliche Transport von Produkten und Waren eine Rolle, sondern auch die Lagerhaltung, die Bestandsführung und die Organisation von Lieferketten.

Viele mittelständische Unternehmen unterschätzen die Rolle, die Intralogistik in diesem Zusammenhang spielt. Was sollte man diesbezüglich beachten?

Optimierungspotenzial wird unterschätzt

Zunehmender Wettbewerb, steigende Kundenanforderungen und mehr und mehr automatisierte Prozesse sind nur einige der Herausforderungen, der sich Unternehmen zukünftig stellen müssen. Um flexibler auf Marktveränderungen reagieren zu können, sollte das Optimierungspotenzial der innerbetrieblichen Logistik keinesfalls außer Acht gelassen werden.

Das Optimierungspotenzial in Bezug auf die innerbetriebliche Logistik wird von vielen Unternehmen noch immer unterschätzt. Es empfiehlt sich, die einzelnen Teilbereiche der Intralogistik (innerbetrieblicher Materialtransport, Bestandsmanagement und Lagerverwaltung), auf potenzielle Schwachstellen zu analysieren und entsprechend der Möglichkeiten anzupassen. Zur Verbesserung der Intralogistik stehen Unternehmen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung:

Automatisierung und Prozessoptimierung

Einsatz von WMS- oder ERP-Systemen

Lagerplatzoptimierung

Einsatz von moderner Lagertechnik, Fahrzeugen und Maschinen

Mitarbeiterschulung

Outsourcing

Nur wenn sämtliche Prozesse und Abläufe maximal effizient gestaltet werden, lässt sich das volle Potenzial nutzen. Gute Intralogistik spart mittelständischen Unternehmen nicht nur Geld und Zeit, sondern vor allem auch Nerven.

Unternehmen haben unterschiedliche Ansprüche an ihre Intralogistik

Jedes Unternehmen ist anders und jede Unternehmensstruktur stellt unterschiedliche Ansprüche an die Intralogistik. Individuelle Intralogistik-Lösungen, können die Effizienz und Flexibilität der innerbetrieblichen Logistik enorm steigern und sicherer machen.

Zudem ergeben sich dadurch auch Vorteile bei der Flächennutzung, denn maßgeschneiderte Lösungen können den Platzbedarf innerhalb eines Lagers wesentlich reduzieren. Durch die allgemeine Prozessoptimierung können zudem sowohl die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens, als auch die Kundenzufriedenheit nachhaltig verbessert werden. Nicht zuletzt ist es wichtig, maßgeschneiderte Lösungen für die eigenen Ansprüche zu finden. Fahrzeuge und Maschinen spielen dabei eine wesentliche Rolle. Dazu zählen insbesondere:

Anhänger und Fahrwerke

Rolltrailer

Plattformwagen und Schlepper

Fahrerlose Transportsysteme

Gleisfahrzeuge

Im Zeitalter von Industrie 4.0 bietet eine Optimierung der innerbetrieblichen Logistik auch die Möglichkeit, Prozesse mittels Robotik oder künstlicher Intelligenz zu optimieren, um eine zusätzliche Effizienzsteigerung zu erzielen. Um die innerbetriebliche Logistik langfristig so effizient wie möglich zu gestalten, lässt es sich nicht vermeiden, die Prozesse in regelmäßigen Abständen auf Optimierungspotenzial zu überprüfen und gegebenenfalls nachzurüsten.

Fazit

Eine effiziente und flexible Intralogistik kann die Wettbewerbsfähigkeit von mittelständischen Unternehmen nachhaltig verbessern. Eine Investition in entsprechende Lösungen, die individuell auf die Anforderungen des jeweiligen Unternehmens abgestimmt sind, steigern die Produktivität und können zudem zu einer allgemeinen Kostensenkung beitragen. Um langfristig am Markt und in der jeweiligen Branche bestehen zu können, sollten Unternehmen sich mit den innerbetrieblichen logistischen Abläufen und Prozessen auseinandersetzen, Optimierungspotenziale ausfindig machen und