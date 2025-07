Wie wir mit guten Bildern in jeder Branche durchstarten

Der erste Eindruck eines Unternehmens entsteht heutzutage fast immer digital. Wir surfen beispielsweise im Internet, suchen nach bestimmten Produkten und stoßen dabei auf die Social-Media-Präsenz oder Website eines Unternehmens. Wie es dann weitergeht, hängt stark vom visuellen Auftritt ab. Hier können gute Bilder einen gewaltigen Unterschied machen. Vor allem dann, wenn ihnen eine emotionale Ansprache gelingt.

Professionelle Bilder schaffen Vertrauen

Menschen kaufen am liebsten von Marken, denen sie vertrauen. Dieses Vertrauen muss jedoch irgendwie aufgebaut werden. Hochwertige Bilder sind hierfür bestens geeignet, da die hohe Qualität automatisch mit dem Unternehmen assoziiert wird. Wichtig ist im Grunde nur, dass die jeweiligen Bilder einen direkten Bezug zur Intention des Suchers haben, auf die Corporate Identity abgestimmt sind und eine klare Ansprache verfolgen. Die Botschaft des Unternehmens sollte intuitiv erfassbar sein.

Technische Ausstattung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor

Gute Bilder entstehen nicht von selbst, sondern müssen erst einmal erstellt werden. Dafür können wir natürlich einen professionellen Fotografen beauftragen, aber ein solcher wird zumindest bei kleinen und mittelständischen Unternehmen schnell den finanziellen Rahmen sprengen. Es ist daher wesentlich sinnvoller, in eine High-End-Kamera und essenzielle Ausstattung zu investieren. Wir können etwa Objektive kaufen bei Kamera Express, um gezielt für unsere Anforderungen passende Bildstile umzusetzen. Zugegebenermaßen wird dafür gegebenenfalls eine Schulung des ein oder anderen Mitarbeiters notwendig sein. Es handelt sich jedoch um eine langfristig lohnenswerte Investition.

Bilder als perfekte Ergänzung zu anderem Content

Es gibt unterschiedliche Arten von Content, darunter Bilder, Texte, Videos und weitere. Im Grunde bleibt uns überlassen, was und wie wir es nutzen. Uns sollte bloß bewusst sein, dass Content nie isoliert betrachtet werden darf. So möchte etwa kein Kunde beim Aufrufen einer Website mit einer überladenen Textwand konfrontiert werden und selbst schöne Bilder verlieren ohne Kontext ihre Wirkung. Wir sollten Bilder also nicht als beliebig austauschbares Element betrachten. Vielmehr haben wir es mit einem strategischen Kommunikationsmittel zu tun, das wir durch die geschickte Kombination mit Design, Text und weiteren Inhalten optimal zur Geltung bringen.

Authentizität vs. KI-Bilder und Stockfotos

Immer mehr Unternehmen nutzen für ihre Webauftritte ausschließlich mit KI generierte Bilder oder Stockfotos. Das ist nachvollziehbar, da beides nicht viel kostet und mit einem geringen Aufwand verbunden ist. Trotzdem sollten wir vorzugsweise auf selbst gemachte Bilder setzen. Sie sind nun mal um einiges authentischer, was zumindest in kundenorientierten Bereichen für Vertrauen sorgt. Viele Menschen stehen KI-generierten Inhalten kritisch gegenüber, was die Glaubwürdigkeit des Unternehmens negativ beeinträchtigen kann.