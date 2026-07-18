Reifenlagerung im Betrieb: Was Kfz-Werkstätten und Reifenhändler beim Kauf wirklich beachten müssen

Zweimal im Jahr das gleiche Bild in vielen Werkstätten und Autohäusern: Saisonwechsel, Reifen stapeln sich, der Platz wird knapp, und die Suche nach dem richtigen Satz dauert länger als nötig. Unstrukturierte Reifenlagerung kostet Zeit und Geld, und das in einem Betrieb, in dem beides knapp ist. Wer einmal erlebt hat, wie ein gut geplantes Reifenregal den Ablauf verändert, will nicht mehr zurück zum Stapeln.

Dieser Beitrag zeigt, welche Reifenregal-Systeme für welche Betriebsgrößen geeignet sind, worauf bei der Auswahl zu achten ist und wie sich die Investition im Alltag bezahlt macht.

Warum Reifenlagerung im Betrieb unterschätzt wird

Ein Autoreifen wiegt je nach Dimension zwischen 8 und 15 Kilogramm, ein Komplettradsatz mit Felge entsprechend mehr. Wer im Betrieb 50, 100 oder 200 Reifensätze einlagert, hat es mit erheblichen Gewichten und Volumina zu tun. Falsch gelagerte Reifen können dauerhaften Schaden nehmen: Verformungen durch ungleichmäßige Druckbelastung entstehen besonders bei gestapelten Reifen ohne Felge, die liegend übereinander lagern. Dazu kommen Ozon- und UV-Schäden durch falsche Lagerumgebung sowie Verwechslungen und Verluste durch fehlende Übersichtlichkeit.

Hinzu kommt der Haftungsaspekt: Gibt ein Betrieb beschädigte Reifen zurück oder verliert einen Kundensatz, entsteht Vertrauensschaden und in manchen Fällen auch rechtliche Verantwortung. Ein strukturiertes Reifenregal ist deshalb keine Frage des Komforts, sondern der Betriebssicherheit.

Die drei Reifenregal-Systeme im Überblick

Je nach Betriebsgröße, verfügbarer Fläche und Reifenumschlag kommen unterschiedliche Systeme in Frage:

Typ Für wen geeignet Kapazität Besonderheit Wand-Reifenregal Private Garage, kleine Werkstatt Bis zu 4 Reifen, max. 150 kg Klappbar, Teleskopstangen, kein Bodenbedarf Weitspann-Reifenregal Kfz-Betrieb, Autohaus, Reifenhandel Bis zu 32 Reifen je Einheit Direkter Zugriff, Epoxidharz-Beschichtung, modular Modulares Schwerlast-System Große Lager, Flottenbetreiber Individuell konfigurierbar Erweiterbar als Grund- und Anbaufelder

Das Wand-Reifenregal: Für kleine Betriebe und Garagen

Wer nur wenige Reifensätze einlagert und auf jeden Quadratmeter angewiesen ist, findet im Wand-Reifenregal eine platzsparende Lösung. Die Montage erfolgt direkt an der Wand, der Boden bleibt frei. Teleskopstangen erlauben die flexible Anpassung an unterschiedliche Reifenbreiten und decken damit PKW-Dimensionen von 155 bis über 225 mm Breite ab.

Die Traglast liegt bei bis zu 150 kg, was für bis zu vier Reifen ausreicht. Viele Modelle sind klappbar, was bei Nichtgebrauch außerhalb der Reifensaison zusätzlichen Platz spart. Das Material ist pulverbeschichteter Stahl, der auch in der Garage langlebig bleibt.

Hinweis: Das Wand-Reifenregal eignet sich für lose Autoreifen und mit Abstrichen für Kompletträder. Bei schweren Kompletträdern mit Alufelgen sollte vorab geprüft werden, ob die Wandverankerung der Gesamtlast standhält.

Das Weitspann-Reifenregal: Der Standard für Profi-Werkstätten

Autohäuser, Reifenhändler und Kfz-Betriebe mit hohem saisonalen Umschlag brauchen mehr Kapazität und vor allem direkten Zugriff auf jeden einzelnen Reifensatz ohne Umstapeln. Genau das leistet das Weitspann-Reifenregal, das in dieser Betriebsklasse zum Standard gehört.

Je nach Breite (150 oder 185 cm) und Anzahl der Ebenen fasst eine Einheit bis zu 32 Reifen. Die Stahlkonstruktion mit Epoxidharz-Beschichtung schützt dauerhaft vor Korrosion, was besonders in Werkstatträumen mit wechselnden Temperaturen und Feuchtigkeit relevant ist. Der Zugriff auf jeden einzelnen Reifen bleibt jederzeit möglich, ohne den Rest des Bestands zu bewegen. Das spart im saisonalen Wechselbetrieb messbar Zeit.

Ein weiterer Vorteil, der in der Praxis oft unterschätzt wird: Die offene Konstruktion erlaubt die beidseitige Einlagerung und Entnahme. In Werkstätten, in denen das Regal als Raumtrenner zwischen zwei Arbeitsbereichen steht, verdoppelt das die Nutzeffizienz pro Quadratmeter Stellfläche.

Modulare Systeme: Mitdenken beim Wachstum

Wer heute 80 Reifensätze einlagert und in drei Jahren 150, braucht kein neues Regal, sondern ein System, das mitwächst. Modulare Reifenregal-Systeme sind als Grund- und Anbaufelder konzipiert und lassen sich schrittweise erweitern, ohne die gesamte Anlage auszutauschen.

Das ist betriebswirtschaftlich relevant: Der Kauf eines erweiterbaren Systems mag initial etwas mehr kosten als ein Einzelregal, zahlt sich aber aus, wenn keine Komplettinvestition beim nächsten Wachstumsschritt fällig wird. Wer von Anfang an darauf achtet, Grundregal und Anbaufelder beim gleichen Hersteller zu bestellen, vermeidet Kompatibilitätsprobleme bei späteren Erweiterungen.

Gut konzipierte Systeme wie die von Master Rax bieten außerdem eine 5-jährige Garantie auf alle Metallkomponenten, was die Planungssicherheit für Betriebe erhöht.

Praxistipp: Vor dem Kauf lohnt sich die Bestandsaufnahme: Wie viele Reifensätze werden maximal eingelagert? Werden auch LKW-Reifen gelagert? Wie häufig wird auf einzelne Sätze zugegriffen? Die Antworten bestimmen, welches System tatsächlich passt.

Worauf beim Kauf konkret zu achten ist

Traglast und Reifendimension

Die erforderliche Traglast hängt von Reifendimension, Lagerart und Anzahl der Ebenen ab. Im gewerblichen Einsatz sind neben der Fachlast pro Ebene auch die Feldlast, also die Gesamtbelastung des Regalfeldes, zu berücksichtigen. Das ist besonders bei saisonaler Einlagerung größerer Bestände wichtig, wenn alle Ebenen gleichzeitig voll belegt sind.

Lose Reifen oder Kompletträder

Nicht jedes Reifenregal ist für beides ausgelegt. Kompletträder mit Felge sind schwerer und breiter als lose Reifen, was andere Auflagenbreiten und Ebenenabstände erfordert. Die Faustregel lautet: Reifen ohne Felge stehend lagern, Kompletträder mit Felge liegend. Wer beides lagert, sollte das vor dem Kauf klären. LKW-Reifen erfordern außerdem deutlich höhere Traglasten und angepasste Konstruktionen.

Arbeitssicherheit und DGUV

Im gewerblichen Bereich gelten für Regalanlagen klare Sicherheitsvorschriften. Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Information 208-061 gegen Kippen gesichert werden. Das betrifft viele hohe freistehende Reifenregale. Eine Wandverankerung oder Bodenverankerung ist in diesen Fällen Pflicht, keine Option. Darüber hinaus sollten Regalanlagen regelmäßig auf Beschädigungen, Verformungen und Überlastungszeichen geprüft werden.

Korrosionsschutz und Materialqualität

Werkstatträume sind keine Trockenräume. Schwankende Temperaturen, gelegentliche Feuchtigkeit und Reinigungsmittel belasten die Oberflächen von Regalen dauerhaft. Pulverbeschichtete oder epoxidharzbeschichtete Stahloberflächen sind für diese Umgebungen deutlich besser geeignet als unlackierte Rohstahlkonstruktionen.

Erweiterbarkeit und Anbieter

Ein Reifenregal ist eine Investition, die mehrere Jahre halten soll. Wer beim Kauf an die Erweiterbarkeit denkt, vermeidet spätere Kompatibilitätsprobleme. Am einfachsten gelingt das, wenn Grundregal und Anbaufelder vom gleichen Hersteller stammen. Wer Reifenregale kaufen möchte und dabei sowohl die Wandlösung für kleinere Flächen als auch das erweiterbare Weitspann-System für größere Lager in einem Sortiment sucht, findet bei Master Rax konfigurierbare Optionen für unterschiedliche Betriebsgrößen. Das hat den praktischen Vorteil, dass spätere Anbaufelder systemkompatibel bleiben, egal wann die Erweiterung kommt.

Reifenlagerung richtig organisieren: Praktische Hinweise

Beschriftung von Anfang an: Jeder eingelagerte Reifensatz sollte mit Kundennummer, Dimension und Einlagerdatum gekennzeichnet werden. Das verhindert Verwechslungen und beschleunigt die Ausgabe beim Saisonwechsel erheblich.

Jeder eingelagerte Reifensatz sollte mit Kundennummer, Dimension und Einlagerdatum gekennzeichnet werden. Das verhindert Verwechslungen und beschleunigt die Ausgabe beim Saisonwechsel erheblich. Lagerort bewusst wählen: Reifen sollten kühl, trocken und lichtgeschützt gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung und Ozonquellen wie Elektromotoren oder Schweißgeräte beschleunigen die Alterung des Gummis und verkürzen die Lebensdauer.

Reifen sollten kühl, trocken und lichtgeschützt gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung und Ozonquellen wie Elektromotoren oder Schweißgeräte beschleunigen die Alterung des Gummis und verkürzen die Lebensdauer. Luftdruck vor Einlagerung erhöhen: Vor der saisonalen Einlagerung empfiehlt es sich, den Luftdruck um ca. 0,5 bar zu erhöhen, um einem Druckverlust über die Lagermonate entgegenzuwirken.

Vor der saisonalen Einlagerung empfiehlt es sich, den Luftdruck um ca. 0,5 bar zu erhöhen, um einem Druckverlust über die Lagermonate entgegenzuwirken. Systemgröße nach Spitzenbestand kalkulieren: Nicht der Durchschnittsbestand, sondern der Spitzenbestand im Frühling und Herbst ist der relevante Planungsmaßstab. Wer zu knapp plant, hat zum ungünstigsten Zeitpunkt ein Platzproblem.

Nicht der Durchschnittsbestand, sondern der Spitzenbestand im Frühling und Herbst ist der relevante Planungsmaßstab. Wer zu knapp plant, hat zum ungünstigsten Zeitpunkt ein Platzproblem. Regelmäßige Sichtprüfung: Regalstrukturen sollten in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen, Verformungen oder Korrosion geprüft werden. Bei ersten Auffälligkeiten sollte die betroffene Komponente ausgetauscht werden.

Wer die Reifenlagerung im Betrieb einmal strukturiert aufgesetzt hat, merkt schnell, dass sich die Investition nicht nur in der Zeitersparnis beim Saisonwechsel rechnet. Weniger Suchaufwand, weniger Verwechslungen, weniger Beschädigungen und ein professionelleres Erscheinungsbild gegenüber Kunden, die ihre Reifen einlagern lassen. Ein gut gewähltes Reifenregal-System ist Betriebsinfrastruktur, keine Anschaffung am Rande.