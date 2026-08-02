Digitale Souveränität im Mittelstand: Wann sich europäische Softwarealternativen wirklich lohnen

Bei der Softwareauswahl reicht die Frage „Was kann das Tool?“ längst nicht mehr aus. Unternehmen müssen zusätzlich wissen, wo ihre Daten verarbeitet werden, wie eng sie an einen bestimmten Anbieter gebunden sind und ob sich das System später ohne unverhältnismäßigen Aufwand wieder verlassen lässt. Genau darum geht es beim Thema Souveränität im IT-Betrieb: nicht um Abschottung von internationalen Anbietern, sondern um eine bewusst getroffene, überprüfbare Entscheidung.

Was digitale Souveränität im Unternehmensalltag bedeutet

Politisch wird der Begriff oft groß diskutiert, im Tagesgeschäft zählt aber vor allem die praktische Seite. Für ein Unternehmen bedeutet er in erster Linie:

Kontrolle darüber, wo und wie die eigenen Daten verarbeitet werden

Transparenz über Anbieter, Unterauftragsverarbeiter und Verarbeitungsorte

die realistische Möglichkeit, ein System bei Bedarf zu verlassen

ein bewusster Umgang mit Bindungen an einzelne Anbieter

rechtliche und organisatorische Klarheit in Bezug auf Datenschutz

Handlungsspielraum auch bei veränderten wirtschaftlichen oder politischen Rahmenbedingungen

Digitale Souveränität ist deshalb weniger eine ideologische Frage als ein Bestandteil des betrieblichen Risikomanagements.

Warum die Softwareauswahl strategischer wird

Cloud-Dienste sind heute in vielen zentralen Geschäftsprozessen verankert, von der Buchhaltung über die Kundenkommunikation bis zur Auftragsabwicklung. Ein späterer Wechsel ist selten trivial: Schnittstellen, Datenformate und eingespielte Nutzergewohnheiten schaffen über Jahre Bindungen, die weit über den ursprünglichen Vertrag hinausreichen.

Hinzu kommen Datenschutz- und Compliance-Fragen, insbesondere dort, wo personenbezogene Daten oder besonders schützenswerte Geschäftsinformationen verarbeitet werden. Der zunehmende Einsatz von KI-Funktionen verstärkt diesen Effekt zusätzlich, weil solche Anwendungen häufig tief in bestehende Prozesse eingebunden sind und größere Datenmengen verarbeiten. Wirtschaftlich kommt hinzu, dass Preisänderungen oder neue Paketmodelle Budgets belasten können, wenn ein Wechsel technisch oder organisatorisch kaum möglich ist.

Besonders deutlich: Abhängigkeiten im Cloud-Bereich

Wie stark dieses Thema inzwischen wahrgenommen wird, zeigt der Bitkom Cloud Report 2026, für den 603 Unternehmen in Deutschland ab 20 Beschäftigten befragt wurden. 86 Prozent der Befragten setzen demnach Cloud-Computing ein, und 85 Prozent halten Deutschland grundsätzlich für zu abhängig von US-amerikanischen Cloud-Anbietern. Unter den Unternehmen, die bereits Cloud-Dienste nutzen, nennen 59 Prozent Lock-in-Effekte wie erschwerte Datenexporte oder aufwendige Migrationen als größtes Hindernis für einen Wechsel.

Diese Zahlen beziehen sich in erster Linie auf Cloud-Infrastruktur und lassen sich nicht ohne Weiteres auf jede Form von Unternehmenssoftware übertragen. Für andere Kategorien, etwa klassische On-Premises-Lösungen oder Fachanwendungen, können andere Muster gelten. Als Indikator dafür, dass Anbieterbindung im Mittelstand kein rein theoretisches Thema mehr ist, sind sie dennoch aussagekräftig.

Wo Softwareabhängigkeiten entstehen

Typische Bereiche, in denen sich über die Zeit Bindungen an einzelne Anbieter aufbauen:

Cloud-Speicher und Dateiablage

E-Mail und Office-Pakete

Videokonferenzen und Teamkommunikation

Projektmanagement und Collaboration-Tools

Webanalyse und Tracking

CRM-Systeme und Kundendaten

KI-Tools und Automatisierungslösungen

Hosting und Infrastruktur

Nicht jede dieser Bindungen ist automatisch ein Problem. Relevant wird es dort, wo besonders schützenswerte Daten verarbeitet werden, wo ein einzelner Anbieter einen zentralen Prozess trägt oder wo ein späterer Wechsel unverhältnismäßig teuer wäre.

Wann europäische Alternativen sinnvoll sein können

Ein Blick auf europäische Anbieter kann sich vor allem dann lohnen, wenn:

personenbezogene oder besonders schützenswerte Daten verarbeitet werden

Datenschutz und eine nachvollziehbare DSGVO-Umsetzung eine große Rolle spielen

ein Verarbeitungsort innerhalb Europas ausdrücklich gewünscht ist

Support in europäischen Zeitzonen und Sprachen benötigt wird

klar verständliche Vertrags- und Datenschutzunterlagen gefragt sind

die Bindung an einen einzelnen internationalen Anbieter reduziert werden soll

ein Anbieter inhaltlich besser zur eigenen Compliance-Struktur passt

Ein europäischer Sitz allein ist dabei kein Gütesiegel. Funktionsumfang, Sicherheitskonzept, Integrationsmöglichkeiten, Skalierbarkeit, Support-Qualität, Kosten und die wirtschaftliche Stabilität des Anbieters bleiben die eigentlich entscheidenden Kriterien.

Warum ein europäischer Anbieter allein nicht ausreicht

Ein Unternehmenssitz in der EU sagt für sich genommen wenig darüber aus, wie souverän eine Lösung tatsächlich ist. Ein Rechenzentrum in Deutschland bedeutet nicht automatisch, dass sämtliche Daten ausschließlich europäischem Recht unterliegen, etwa wenn der Anbieter zu einem Konzern mit Sitz außerhalb der EU gehört. Auch Unterauftragsverarbeiter können außerhalb Europas sitzen, selbst wenn die sichtbare Marke europäisch wirkt.

Relevant sind deshalb zusätzliche Fragen: Wer kontrolliert die Verschlüsselungsschlüssel? Welcher Rechtsordnung unterliegt der Gesamtkonzern? Und kann eine Lösung trotz europäischen Standorts starke Bindungen erzeugen, etwa durch proprietäre Formate oder fehlende Exportmöglichkeiten? Der Wechsel von einer geschlossenen US-amerikanischen zu einer ebenso geschlossenen europäischen Lösung verringert das Bindungsrisiko nicht automatisch. Entscheidend ist, ob Daten, Konfigurationen und Prozesse später ohne unverhältnismäßigen Aufwand zu einer anderen Lösung übertragen werden können. Offene Standards, dokumentierte Schnittstellen, vollständige und maschinenlesbare Datenexporte sowie klare Exit-Regelungen zählen hier mehr als die Herkunft des Anbieters allein.

Wann ein Wechsel nicht sinnvoll ist

Nicht jede Diskussion über Anbieterunabhängigkeit muss in einem Wechsel enden. Läuft ein bestehendes System stabil, ist es rechtssicher eingebunden, ausreichend dokumentiert und ohne unverhältnismäßige Bindungen nutzbar, kann ein sofortiger Umstieg unnötigen Aufwand verursachen, ohne einen entsprechenden Nutzen zu bringen.

Sinnvoller ist ein schrittweises Vorgehen: zunächst die wirklich kritischen Systeme identifizieren, Alternativen strukturiert vergleichen, einzelne Bereiche in einem Pilotprojekt testen und die tatsächlichen Umstellungskosten realistisch kalkulieren, bevor eine Entscheidung fällt.

Drei Praxissituationen

Webanalyse

Ein Wechsel kann hier sinnvoll sein, wenn personenbezogene Daten oder Online-Kennungen verarbeitet werden, komplexe Drittlandübermittlungen vermieden werden sollen und eine europäische Lösung den benötigten Funktionsumfang tatsächlich abdeckt. Eine solche Umstellung kann die datenschutzrechtliche Einbindung vereinfachen. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass generell auf einen Consent-Banner verzichtet werden kann; das hängt von der konkreten technischen Umsetzung ab.

Office- und Kollaborationssoftware

Ein sofortiger Umstieg ist hier oft riskant. Sind mehrere hundert Mitarbeitende betroffen, existieren umfangreiche Vorlagen und Automatisierungen, laufen zahlreiche Schnittstellen im Hintergrund und ist eine gleichwertige Migration nicht gesichert, können Schulungsaufwand und Produktivitätsverluste erheblich sein. Hier lohnt sich eine besonders sorgfältige Vorbereitung, bevor eine Entscheidung fällt.

Projektmanagement

In diesem Bereich lässt sich ein Wechsel meist gut über ein Pilotprojekt erproben: zunächst ein einzelnes Team, ein klar abgegrenzter Anwendungsfall, ein Parallelbetrieb mit dem bisherigen Tool sowie eine Prüfung von Datenexporten, Schnittstellen und Nutzerakzeptanz. Erst danach folgt die Entscheidung über eine breitere Einführung.

Welche Rolle der EU Data Act spielt

Seit dem 12. September 2025 gilt der EU Data Act unmittelbar in der gesamten Union. Er enthält unter anderem Vorgaben für den Wechsel zwischen Anbietern von Datenverarbeitungsdiensten und soll technische sowie vertragliche Wechselhindernisse abbauen. Anbieter müssen Daten künftig in gängigen, maschinenlesbaren Formaten bereitstellen, und Wechselgebühren sollen ab dem 12. Januar 2027 vollständig entfallen; bis dahin sind nur an den tatsächlichen Kosten orientierte Entgelte zulässig.

Für Unternehmen bedeutet das eine bessere Ausgangslage bei künftigen Anbieterwechseln, ersetzt aber keine eigene Prüfung. Exportmöglichkeiten und Exit-Prozesse sollten weiterhin bereits vor Vertragsabschluss konkret geprüft werden, statt sich allein auf gesetzliche Vorgaben zu verlassen. Diese Ausführungen ersetzen keine rechtliche Beratung im Einzelfall.

Auswahlkriterien für Softwareanbieter

Für die Bewertung eines konkreten Anbieters, unabhängig von dessen Herkunft, hat sich eine strukturierte Prüfung entlang mehrerer Themenfelder bewährt.

Unternehmen und Rechtsrahmen: Unternehmenssitz, Eigentümerstruktur und Mutterkonzern, Rechtsordnung des Gesamtkonzerns, Standorte der Datenverarbeitung, eingesetzte Unterauftragsverarbeiter, mögliche Drittlandübermittlungen.

Datenschutz und Vertragsunterlagen: Auftragsverarbeitungsvertrag, transparente Angaben zu Unterauftragsverarbeitern, nachvollziehbare Regelungen zu Löschfristen und Aufbewahrung sowie zu Datenübermittlungen und technisch-organisatorischen Schutzmaßnahmen.

Sicherheit und Nachweise: Sicherheitskonzept sowie belastbare Nachweise, beispielsweise ein aktueller C5-Bericht beziehungsweise ein C5:2026-Testat für den konkreten Cloud-Dienst oder eine ISO/IEC-27001-Zertifizierung für das Informationssicherheits-Managementsystem des Anbieters. Beide Nachweise beantworten unterschiedliche Fragen und sollten nicht gleichgesetzt werden.

Wechselfähigkeit: offene Schnittstellen, Import- und Exportmöglichkeiten, Vollständigkeit der Datenexporte, maschinenlesbare Standardformate, Interoperabilität, klare Exit-Regelungen und angemessene Vertragslaufzeiten, Möglichkeit eines Parallelbetriebs während einer Migration.

Betrieb und Wirtschaftlichkeit: Support-Qualität und verfügbare Sprachen, Funktionsumfang, Integrationsmöglichkeiten, Skalierbarkeit, Qualität der Dokumentation, nachvollziehbares Kostenmodell sowie wirtschaftliche Stabilität und langfristige Entwicklungsfähigkeit des Anbieters.

Digitale Souveränität beginnt mit einer Tool-Inventur

Viele Unternehmen wissen im Detail gar nicht genau, welche Software tatsächlich im Einsatz ist und welche Daten dabei wohin fließen. Der wirkungsvollste erste Schritt ist deshalb selten eine Migration, sondern eine systematische Bestandsaufnahme anhand einfacher Fragen:

Welche Software wird regelmäßig genutzt, auch abteilungsübergreifend?

Welche Tools verarbeiten personenbezogene Daten?

Welche Anbieter sind für den Betrieb geschäftskritisch?

In welchen Rechenzentren werden die Daten verarbeitet, und welcher Rechtsordnung unterliegt der Anbieter beziehungsweise sein Mutterkonzern?

Lassen sich die eigenen Daten im Bedarfsfall vollständig exportieren?

Gibt es für kritische Bereiche europäische Alternativen mit vergleichbarem Funktionsumfang?

Wie hoch wäre der realistische Aufwand eines Wechsels?

Europäische Alternativen recherchieren

Eine Möglichkeit für den Einstieg in die Recherche bietet EuroBoxx.eu. Die Plattform bündelt europäische Alternativen zu bekannten Cloud-, SaaS- und Digitaldiensten nach Kategorien und Einsatzzwecken. Eine solche Übersicht ersetzt jedoch weder die technische, wirtschaftliche noch die rechtliche Prüfung des jeweiligen Anbieters im konkreten Einzelfall.

Bewusst entscheiden statt blind wechseln

Ein souveräner Umgang mit Software bedeutet nicht, sämtliche bekannten Tools kurzfristig zu ersetzen. Es geht darum, wirklich relevante Bindungen zu erkennen, schützenswerte Bereiche gezielt zu prüfen und Alternativen anhand nachvollziehbarer Kriterien statt reflexartig zu vergleichen. Europäische Software kann dabei ein wichtiger Baustein sein, vor allem dort, wo Datenschutz, Verarbeitungsort, Kontrolle über Daten und Unabhängigkeit von einem einzelnen Anbieter besonders zählen. Am Ende sollte die Entscheidung jedoch immer auf einer nüchternen Abwägung von Funktionsumfang, Sicherheit, Wechselfähigkeit, Kosten und Anbieterperspektive beruhen, nicht auf der Herkunft eines Anbieters allein.

Häufige Fragen

Was bedeutet digitale Souveränität für Unternehmen?

Sie beschreibt die Fähigkeit, Kontrolle über die eigenen Daten und IT-Systeme zu behalten, statt unbewusst in eine enge, schwer auflösbare Bindung an einen einzelnen Anbieter zu geraten. Dazu gehören Transparenz über Datenwege, realistische Wechselmöglichkeiten und ein Bewusstsein für rechtliche Rahmenbedingungen. Es geht nicht um den Verzicht auf internationale Anbieter, sondern um eine informierte, überprüfbare Entscheidung, die sich an Risiko und Nutzen orientiert statt an der Herkunft eines Anbieters allein.

Reicht ein Serverstandort in Deutschland aus?

Nein. Ein Rechenzentrum in Deutschland zeigt, wo Daten technisch verarbeitet werden, sagt aber nichts über Eigentümerstruktur, Mutterkonzern oder die geltende Rechtsordnung aus. Gehört der Anbieter zu einem Konzern außerhalb der EU, können ausländische Zugriffsrechte relevant bleiben, selbst bei europäischem Rechenzentrum. Auch Unterauftragsverarbeiter außerhalb Europas oder die Kontrolle über Verschlüsselungsschlüssel spielen für die tatsächliche Souveränität eine Rolle.

Sind europäische Softwareanbieter automatisch DSGVO-konform?

Nein, ein europäischer Sitz ist kein automatischer Nachweis für einen datenschutzkonformen Einsatz. Entscheidend sind der konkrete Verwendungszweck, die Art der verarbeiteten Daten, die technische Konfiguration, die Rechtsgrundlage, der Auftragsverarbeitungsvertrag sowie transparente Angaben zu Unterauftragsverarbeitern und Löschfristen. Diese Punkte müssen bei jedem Anbieter, unabhängig von seiner Herkunft, im Einzelfall geprüft werden.

Wie lässt sich prüfen, ob ein Datenexport tatsächlich vollständig ist?

Am zuverlässigsten funktioniert ein Testexport vor der eigentlichen Entscheidung: Lassen sich sämtliche relevanten Daten, Konfigurationen und Metadaten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format ausgeben, oder fehlen zentrale Bestandteile wie Historien, Rechte oder Verknüpfungen? Ein Blick in die technische Dokumentation und, wenn möglich, ein Testlauf mit einer kleineren Datenmenge zeigen in der Regel schnell, wo die praktischen Grenzen eines Exports liegen.

Welche Rolle spielt der EU Data Act beim Anbieterwechsel?

Der EU Data Act verpflichtet Anbieter von Datenverarbeitungsdiensten seit dem 12. September 2025 dazu, technische und vertragliche Wechselhindernisse abzubauen und Daten in maschinenlesbaren Formaten bereitzustellen. Wechselgebühren sollen ab dem 12. Januar 2027 vollständig entfallen. Die Regelung erleichtert den Wechsel, ersetzt aber keine eigene Prüfung der Exportmöglichkeiten und Exit-Klauseln vor Vertragsabschluss.

Was ist der Unterschied zwischen einem C5-Bericht und einer ISO-27001-Zertifizierung?

Ein C5-Bericht beziehungsweise C5-Testat bestätigt auf Grundlage einer Prüfung, dass ein konkreter Cloud-Dienst bestimmte Mindestanforderungen des BSI an die Informationssicherheit erfüllt. ISO/IEC 27001 bezieht sich dagegen auf das Informationssicherheits-Managementsystem eines Unternehmens insgesamt. Beide Nachweise ergänzen sich, sind aber nicht identisch und sollten nicht als austauschbar behandelt werden.

Quellen