E-Auto-Ladestation (Archiv)
E-Auto-Ladestation (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Elektromobilität

E-Auto-Förderung 2027: Bund plant 1,72 Milliarden Euro statt 803 Millionen ein

dts NachrichtenagenturLetztes Update 10. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Fördertopf für den Kauf von E-Autos leert sich offenbar deutlich schneller als von der Bundesregierung erwartet. Waren im Bundeshaushalt 2027 ursprünglich nur 803 Millionen Euro vorgesehen, geht die schwarz-rote Koalition jetzt allein im kommenden Jahr von Abflüssen in Höhe von 1,72 Milliarden Euro aus, wie aus der Vorlage für die Bereinigungssitzung des Bundeshaushalts 2027 hervorgeht, über welche die „Welt“ berichtet.

„Die E-Auto-Förderung entwickelt sich deutlich dynamischer als bei ihrer Konzeption und der ursprünglichen Bedarfsplanung unterstellt“, heißt es zur Begründung in der Vorlage. Entsprechend werde der Titelansatz angepasst. Allerdings: „unter Beibehaltung des Programmvolumens“. Es bleibt also dabei, dass der Bund für das Förderprogramm insgesamt drei Milliarden Euro vorsieht.

Hintergrund: Ursprünglich war die sozial gestaffelte Kaufprämie für Elektroautos für den Zeitraum von 2026 bis 2029 gedacht. Die Fördermittel reichen nach früheren Regierungsangaben für geschätzt 800.000 geförderte Fahrzeuge.

Anfang Oktober hieß es, das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) habe bereits 100.000 Anträge bewilligt und mehr als 430 Millionen Euro ausgezahlt. Bei einer unveränderten Antragsflut könnten allein in diesem Jahr eine Milliarde Euro abfließen. Bis zu 6.000 Euro Zuschuss vom Staat sind pro Fahrzeug möglich. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hatte schon im Oktober davon gesprochen, dass der Ansturm alle Erwartungen übertreffe.

Foto: E-Auto-Ladestation (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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