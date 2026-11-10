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Finanzen

Steuervereinfachung: Bund und Länder prüfen höheren Arbeitnehmerpauschbetrag

dts NachrichtenagenturLetztes Update 10. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Bund und Länder arbeiten an umfassenden Steuervereinfachungen für Bürger und Unternehmen. So sollen Millionen Arbeitnehmer Werbungskosten künftig nicht mehr einzeln geltend machen müssen, weil diese pauschal bei der Einkommensteuer berücksichtigt werden, berichtet das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Unterlagen des Bundesfinanzministeriums.

Demnach sind zwei Modelle im Gespräch: Die Länder schlagen die Einführung einer neuen Arbeitstagepauschale vor, in der die bisherigen Pauschalen wie Pendlerpauschale oder die Homeoffice-Pauschale aufgehen. Die Beamten von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sehen den Vorschlag allerdings skeptisch. Er mache eine „erhebliche Systemumstellung erforderlich“ und führe „zu Steuermindereinnahmen im Milliardenbereich“, heißt es in dem Papier.

Das Bundesfinanzministerium will stattdessen den bestehenden Arbeitnehmerpauschbetrag deutlich erhöhen, von aktuell 1230 Euro auf 1840 Euro. Dadurch müssten 3,7 Millionen Steuerpflichtige keine Nachweise mehr sammeln und diese bei der Steuererklärung geltend machen, weil ihre tatsächlichen Aufwendungen unterhalb des neuen Werbungskostenpauschbetrags liegen, heißt es in dem Papier.

Für alle Arbeitnehmer, die über dem Pauschbetrag liegen, soll der Werbungskostenabzug zudem begrenzt werden. Nur noch Aufwendungen aus fünf Kernbereichen (Fahrtkosten, Reisekosten, Fortbildungskosten, Mitgliedsbeiträge für Gewerkschaften, Homeoffice-Pauschale) dürften geltend gemacht werden. Gegen diese Idee hätten allerdings Bayern und Nordrhein-Westfalen Bedenken, wie es in dem Papier heißt.

Worauf sich Bund und Länder letztlich einigen, ist laut Insidern offen. Sowohl beim Bund als auch bei den Ländern wird betont, dass die Gespräche sehr konstruktiv liefen. Ziel ist es demnach, die Steuervereinfachungen noch in diesem Jahr zu beschließen. In dem Papier werden 37 Maßnahmen aufgelistet, die meisten davon sind bereits geeint.

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