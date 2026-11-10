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Konjunkturumfrage des IW: Fast jedes dritte Unternehmen plant 2027 Stellenabbau – 39 Prozent wollen weniger investieren

dts NachrichtenagenturLetztes Update 10. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die kurze Aufhellung der Konjunktur reicht wohl nicht ins neue Jahr: Die Beschäftigungssituation in Deutschland bleibt auch 2027 angespannt. Fast ein Drittel aller Betriebe rechnet mit einem Beschäftigungsrückgang, lediglich ein Sechstel plant mit einer größeren Belegschaft. Das zeigt die aktuelle Konjunkturumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), über die die „Rheinische Post“ in ihrer Dienstagausgabe berichtet. 39 Prozent der Unternehmen wollen weniger investieren.

Die Geschäftslage der Unternehmen in Deutschland habe sich im Jahresverlauf 2026 verbessert, die Geschäftserwartungen für das Jahr 2027 fielen insgesamt jedoch negativ aus, heißt es in der Studie. Fast ein Drittel der befragten Unternehmen erwarte für 2027 einen Produktions- und Geschäftsrückgang. Der Anteil der Betriebe mit einer höheren Produktionserwartung betrage dagegen nur 20 Prozent.

Beim Bau verschlechtern sich die Geschäftsaussichten: 26 Prozent der Baubetriebe erwarten einen Rückgang 2027 und nur 15 Prozent einen Zuwachs. Steigende Finanzierungskosten sowie anziehende Materialpreise dämpfen die Nachfrage nach Bauleistungen, so die Studie.

Das „Strohfeuer der Konjunktur“ erlösche im kommenden Jahr schon wieder, sagte IW-Konjunkturchef Michael Grömling der Redaktion. Die privaten Unternehmen der deutschen Wirtschaft verharrten in der längsten Phase negativer Erwartungen seit 2005 – und das bei Produktion, Beschäftigung und Investitionen. „Auf Besserung von außen sollte Deutschland nicht hoffen.“ Umso wichtiger sei es jetzt, die „anvisierten Reformen umzusetzen“, so Grömling.

Das IW hat für die Studie gut 1.000 Unternehmen im Oktober 2026 befragt.

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