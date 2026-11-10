Stefanie Hubig am 06.11.2026
Stefanie Hubig am 06.11.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Ticketschutzgesetz: Hubig will Preisaufschlag beim Weiterverkauf auf 20 Euro und 20 Prozent deckeln

dts NachrichtenagenturLetztes Update 10. November 2026
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Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will Preisaufschläge auf Tickets für Sport- und Kulturveranstaltungen künftig per Gesetz begrenzen. Vorgesehen ist ein Preisdeckel. „Wir brauchen eine klare Preisgrenze für den Weiterverkauf“, sagte die Ministerin der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (noz). „Andere Länder haben längst Gesetze gegen die Abzocke auf dem Ticketzweitmarkt. Es ist höchste Zeit, dass wir nachziehen.“

Die Ministerin fordert, dass Tickets im Weiterverkauf höchstens 20 Prozent, maximal aber 20 Euro teurer sein sollen als der Originalpreis. „Das ist fair, verständlich und leicht zu kontrollieren“, so Hubig zur noz. Der Entwurf für ein „Ticketschutzgesetz“ sei fertig und befinde sich regierungsintern in der Abstimmung. Hubig betonte: „Mein Ziel ist, dass wir hier an einem Strang ziehen und das Gesetz noch vor dem nächsten Sport- und Konzertsommer in Kraft treten kann.“

Ihren Vorstoß begründete die Ministerin mit überhöhten Preisen im Netz und vor Veranstaltungsorten. Händler würden gezielt Tickets aufkaufen, um sie anschließend mit teils sehr hohen Aufschlägen weiterzuverkaufen. „Das ist Abzocke“, so die Ministerin. „Und es geht zulasten von Vereinen, Veranstaltern und Künstlern, von denen viele auch günstige Tickets anbieten, damit eben auch Menschen mit kleinerem Budget dabei sein können. Die Geschäftemacher auf dem Ticketzweitmarkt sabotieren diese Idee – und machen Tickets zum Spekulationsobjekt.“

Foto: Stefanie Hubig am 06.11.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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