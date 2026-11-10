Friedrich Merz am 09.11.2026
Friedrich Merz am 09.11.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Merz betont Verantwortung für jüdisches Leben und fordert entschlossenes Vorgehen gegen Antisemitismus

dts NachrichtenagenturLetztes Update 10. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat erneut Deutschlands „besondere Verantwortung gegenüber dem jüdischen Volk“ hervorgehoben.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Hauptsynagoge Ohel Jakob in München erinnerte er an die Verfolgung und Vertreibung von Juden während der NS-Zeit und bekräftigte die Notwendigkeit, Antisemitismus entschieden entgegenzutreten. Merz sagte, dass die Sicherheit jüdischen Lebens in Deutschland eine „fortdauernde Aufgabe“ sei und dass die Bundesregierung alles in ihrer Macht Stehende tun werde, um jüdische Einrichtungen zu schützen.

Merz würdigte die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern für ihren Beitrag zum jüdischen Leben in Deutschland und hob die Bedeutung der Europäischen Rabbinerkonferenz hervor, die seit 2023 in München ansässig ist. Er ergänzte, dass die Errichtung von Einrichtungen wie der Jüdischen Akademie in Frankfurt ein „Zeichen der Hoffnung“ und ein „Grund zur Freude“ sei. Der Bundeskanzler unterstrich die Bedeutung der Erinnerungskultur und forderte dazu auf, Antisemitismus in allen Bereichen der Gesellschaft zu bekämpfen.

Foto: Friedrich Merz am 09.11.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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