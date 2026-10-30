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Uniper (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Energie

Uniper-CEO Michael Lewis: Gasspeicher zu über 81 Prozent gefüllt – gut vorbereitet für den Winter

dts NachrichtenagenturLetztes Update 30. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper sieht sich mit Blick auf seine Gasspeicherfüllstände gut auf den Winter vorbereitet.

Michael Lewis sieht keine Versorgungsgefahr beim Thema Gasspeicher

„Uniper hat frühzeitig und unter herausfordernden Marktbedingungen für den Winter vorgesorgt“, sagte CEO Michael Lewis dem Pro-Newsletter Energie & Klima des Nachrichtenmagazins Politico. „Wir haben unsere Einspeicherung langfristig geplant, klare Ziele gesetzt und über die gesamte Saison konsequent Gas eingespeichert.“

Aktuell seien die Speicher des Unternehmens zu mehr als 81 Prozent gefüllt. Ausgenommen ist dabei der Gasspeicher Breitbrunn, dessen Stilllegung Uniper vor einem Jahr beantragt hat. Dieser ist aktuell zu nur rund zehn Prozent befüllt.

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„Selbst bei zusätzlichen Anreizen ließen sich die Speicher kurzfristig nicht mehr vollständig befüllen“, heißt es von Uniper. Die Befüllung großer Porenspeicher brauche mehrere Monate; diese Zeit stehe vor dem Winter nicht mehr zur Verfügung.

„Die aktuell hohen Gaspreise zeigen zugleich, wie volatil die Energiemärkte in geopolitisch herausfordernden Zeiten sein können“, sagte Lewis. „Deshalb sollten wir darüber diskutieren, wie viel Energiesouveränität und welches zusätzliche Maß an Versorgungssicherheit wir in Deutschland künftig wollen.“

Foto: Uniper (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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