Bundesagentur für Arbeit (Archiv)
Bundesagentur für Arbeit (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Arbeitslosigkeit in Bayern steigt im Oktober

dts NachrichtenagenturLetztes Update 30. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 8.722 auf 316.431 gestiegen. Das teilte die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mit. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,0 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte über dem Wert von Oktober 2025. Gegenüber September ist die Zahl der Arbeitslosen um 14.413 und die Quote um 0,2 Prozentpunkte gesunken. Die Regionaldirektion spricht vom höchsten Wert für einen Oktober seit 20 Jahren.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt nach aktuellen Hochrechnungen bei 5,92 Millionen. Im August lag sie um 11.500 oder 0,2 Prozent unter dem Vorjahr. Besonders junge Menschen haben es nach Angaben von Markus Schmitz, Chef der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit, derzeit schwer, eine Beschäftigung aufzunehmen. Ein Berufsabschluss bleibe der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit, sagte er. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen beträgt 84.124 und liegt damit um 4.445 oder 5,6 Prozent über dem Vorjahreswert. Gut ein Viertel aller Arbeitslosen ist ein Jahr oder länger arbeitslos.

Im Vergleich der Regierungsbezirke haben Schwaben, die Oberpfalz und Niederbayern mit 3,7 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote. Mittelfranken weist mit 4,7 Prozent die höchste Quote auf. Die niedrigste Quote in Bayern hat der Landkreis Roth mit 2,3 Prozent, die höchste haben die Städte Hof und Aschaffenburg mit jeweils 7,7 Prozent. Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen liegt bei 104.985 und damit um 4.521 unter dem Vorjahr. Im Juli waren 24.876 Menschen in Kurzarbeit, rund 21.000 weniger als ein Jahr zuvor.

Foto: Bundesagentur für Arbeit (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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