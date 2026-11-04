Gasleitung (Archiv)
Gasleitung (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Energie

Gas aus Russland: Fachleute sehen US-Zwischenhändler als riskantes Szenario für Europa

dts NachrichtenagenturLetztes Update 3. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die USA drängen Europa offenbar dazu, wieder russisches Erdgas per Pipeline durch die Ukraine zu importieren – doch Fachleute warnen davor, sich darauf einzulassen. Eine russische Pipeline mit den USA als Zwischenhändler wäre das „denkbar ungünstigste Szenario“, sagte Georg Zachmann, Energieexperte der Denkfabrik Bruegel, dem „Spiegel“. Sie würde den USA eine noch höhere Dominanz über die europäische Gasversorgung verschaffen.

Wer eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts wolle, brauche Sanktionen gegen russische Energieexporte als essenziellen Hebel, um einen Kompromiss überhaupt erst erzwingen zu können, so Zachmann. Der Experte erwartet auch, dass keine Preisvorteile zu erwarten wären, wenn die USA zum Zwischenhändler für Pipelinegas aus Russland würden. Stattdessen würden die USA das Preisniveau hochhalten, um ihr profitables Geschäft mit LNG nicht zu kannibalisieren, prognostizierte Zachmann.

Der Ökonom André Wolf und der Umweltrechtler Götz Reichert vom Centrum für europäische Politik (CEP) in Freiburg warnten im „Spiegel“: Wer mit Russland über eine Wiederaufnahme von Energielieferungen spräche, müsste komplexe und hochriskante politische Verhandlungen führen. Das politische Signal wäre verheerend, so die Fachleute. Da die Förderkapazitäten zunehmend erschöpft seien, müsste Russland massiv in die Erschließung neuer Gasfelder in der Arktis investieren, was hohe Förder- und Transportkosten mit sich brächte, argumentierten Reichert und Wolf. Russisches Erdgas, das zu Marktpreisen verkauft wird, werde daher in Zukunft nicht unbedingt billiger sein als über den Ozean transportiertes LNG.

Selbst wenn Moskau aus machtpolitischen Gründen Rabatte gewähren sollte, würde dies nichts an dem dramatischen Vertrauensverlust in die Zuverlässigkeit Russlands als Energielieferant ändern, so die Experten. Wären künftige Industrieprojekte auf russisches Gas angewiesen, könnten sie bei der Finanzierung mit hohen Risikoprämien konfrontiert sein.

Die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff haben laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ vorgeschlagen, Europa sollte rasch wieder russisches Gas per Pipeline durch die Ukraine importieren.

Foto: Gasleitung (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 3. November 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.