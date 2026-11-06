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Tankstelle (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Spritpreisdeckel: Linken-Chef Pantisano kritisiert Pläne von Katherina Reiche scharf

dts NachrichtenagenturLetztes Update 6. November 2026
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Linken-Chef Luigi Pantisano hat scharfe Kritik an dem von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) geplanten Spritpreisdeckel geübt.

„Anstatt die Menschen vor hohen Spritpreisen zu schützen, kümmert sich Katherina Reiche vor allem darum, wie viel die Ölkonzerne gern verdienen würden“, sagte Pantisano der „Rheinischen Post“. Das Ergebnis sei ein Preisdeckel, der vor allem die Gewinne der Konzerne absichere. Für die arbeitenden Menschen, die auf ihr Auto angewiesen seien, sei das höchstens ein „löchriges Preisdeckelchen“, fügte der Linken-Chef hinzu.

Nach Reiches Entwurf soll der Preisdeckel erst greifen, wenn Preissteigerungen bei Diesel oder Benzin in drei aufeinanderfolgenden Wochen im Vergleich zur Vorwoche um mehr als fünf Prozentpunkte über der Preissteigerung des Durchschnitts der restlichen EU-Länder liegen.

Foto: Tankstelle (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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