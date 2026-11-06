US-Arbeitsmarkt im Oktober: Arbeitslosenrate sinkt auf 4,1 Prozent – 165.000 neue Stellen geschaffen

Die Arbeitslosenrate in den USA ist im Oktober leicht auf 4,1 Prozent gesunken, von 4,2 Prozent im Vormonat. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit.

Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 165.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Insgesamt lag die Zahl der Arbeitslosen im Oktober weitgehend unverändert bei 7,1 Millionen. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen lag bei 2,0 Millionen, nach 1,9 Millionen Betroffenen im September.

Die US-Arbeitsmarktdaten werden von Investoren auf der ganzen Welt mit Argusaugen beachtet. Ist der Arbeitsmarkt robust und die Inflation hoch, werden Zinssenkungen unwahrscheinlicher. Über die würden sich Börsianer aber freuen, unter anderem weil das Sparbuch als Alternative zur Aktie damit wieder unattraktiver werden würde und Unternehmen und andere Akteure billiger an Kredite kämen.

Foto: Obdachloser / Bild: via dts Nachrichtenagentur