Friedrich Merz (Archiv)
Friedrich Merz (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Merz setzt auf KI-Sicherheit und vierfache Rechenleistung bis 2030

dts NachrichtenagenturLetztes Update 3. November 2026
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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Ausbau der Infrastruktur und der Rechenkapazitäten für Künstliche Intelligenz in Deutschland angekündigt. „Sicherheit und Vertrauen ist für uns ein ganz erheblicher Standortvorteil“, sagte Merz am Montag anlässlich des Digitalgipfels der Bundesregierung in Berlin.

Deshalb habe man ein KI-Sicherheitsinstitut geschaffen. „Wir bauen eine Infrastruktur auf, die KI-Systeme vertrauenswürdig macht. Wir wollen mit unseren Ressourcen effizient umgehen“, so der CDU-Politiker weiter. Man wisse, dass das Vertrauen in die Technik und die Sorge um die Ressourcen dabei „sehr viele Menschen in unserem Lande“ umtrieben. Man arbeite an diesen Strategien und parallel auch „an einer nationalen Rechenzentrumsstrategie, um unsere Rechenkapazitäten bis zum Jahr 2030 zu vervierfachen.“ Denn Rechenleistung sei die Währung für KI.

„Wir setzen auf eine souveräne digitale Verwaltung und wir engagieren uns auf der europäischen Ebene im Rahmen des sogenannten digitalen Omnibusses für Entlastung unserer kleinen und mittelständischen Unternehmen“, sagte Merz. Man wolle einen Rechtsrahmen auch in Europa, der Innovationen ermögliche. „Bürokratie darf dabei kein Hemmnis sein“, so der Bundeskanzler weiter.

Die zentrale Frage sei, wer den „tiefgreifenden technologischen und geopolitischen Wandel, in dem wir uns ja befinden, gestaltet und wer die Chancen nutzt. Ich persönlich bin sehr davon überzeugt, wenn wir unsere technologische Exzellenz und unsere Innovationskraft mit unseren demokratischen Werten verbinden, dann werden Deutschland und Europa diese Rolle übernehmen“, sagte Merz.

Man habe „alle Chancen, ein großer Profiteur dieser neuen Technologie zu sein. Wir wollen das nutzen, wir wollen unsere Bevölkerung dabei mitnehmen, aber wir sehen eben auch die großen Chancen, die sich für uns als Industrienation ergeben“, so der CDU-Politiker weiter. Denn man habe etwas, „was die meisten Länder auf dieser Welt nicht haben, jedenfalls nicht in dieser Form: Das ist eine tief gestaffelte, breit aufgestellte industrielle Basis in unserem Land, vor allem geprägt durch große internationale Unternehmen, große mittelständische Unternehmen, bis in den kleinteiligen Mittelstand hinein, die mit dieser neuen Technologie Chancen haben, wie sie sich wahrscheinlich nur einmal in Jahrzehnten, vielleicht nur einmal in einem Jahrhundert so ergeben, wie wir sie gegenwärtig sehen“, sagte Merz. Man sei „entschlossen, diese Chance zu nutzen.“

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