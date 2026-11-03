Karsten Wildberger (Archiv)
Karsten Wildberger (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Digitalminister Wildberger warnt vor Abschottung und fordert mehr digitale Souveränität in Europa

dts NachrichtenagenturLetztes Update 3. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) spricht sich für mehr digitale Souveränität in Europa aus, warnt zugleich aber vor einer Abschottung von internationalen Partnern. „Souveränität kann ja nicht heißen, dass wir in Ablehnung sind, dass wir alles alleine machen“, sagte Wildberger am Rande des Digitalgipfels den Fernsehsendern RTL und ntv.

Europa werde auch künftig mit US-Unternehmen zusammenarbeiten müssen. Dabei müsse aber sichergestellt sein, „dass die Daten sicher sind, dass wir auch Kontrolle behalten“, so der CDU-Politiker weiter.

Gleichzeitig setze die Bundesregierung verstärkt auf eigene europäische Lösungen. Souveränität bedeute für ihn vor allem, „Wahlfreiheit zu haben, entscheiden zu können: Auf welche Lösung setze ich?“, so Wildberger. In den vergangenen 15 Jahren habe Europa bei Themen wie Cloud und Chips zu wenig am Wettbewerb teilgenommen. „Das darf uns bei KI nicht passieren“, sagte der Digitalminister.

Foto: Karsten Wildberger (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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