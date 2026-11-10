Frankreich hat den Iran für Cyber-Angriffe verantwortlich gemacht, die die Temperaturen von Kühlschränken und Gefriertruhen in Supermärkten erhöht hatten.

Der französische Außenminister Jean-Noel Barrot erklärte am Montag, dass die Angriffe von den Islamischen Revolutionsgarden des Iran durchgeführt worden seien. Er beschrieb den Angriff als „beispiellos in seinem Ausmaß und seiner Aggressivität“ und kündigte an, dass Frankreich auf europäischer Ebene Sanktionen gegen alle Verantwortlichen verhängen werde.

Der Cyber-Angriff im letzten Monat führte dazu, dass in Hunderten von Supermärkten in ganz Frankreich die Temperaturen der Kühlgeräte erhöht wurden, was frische und gefrorene Lebensmittel im Wert von Millionen Euro verderben ließ. In einigen Geschäften stiegen die Temperaturen der Kühlschränke Berichten zufolge über Nacht auf 50 Grad Celsius. Auch in sieben weiteren europäischen Ländern waren letzte Woche Dutzende von Supermärkten von einem ähnlichen Angriff betroffen, wobei unklar ist, ob diese Vorfälle miteinander in Verbindung stehen.

Die Pariser Staatsanwaltschaft hat zudem eine Untersuchung gegen den Leiter einer offensiven Cyber-Einheit der Islamischen Revolutionsgarden und seine beiden Stellvertreter eingeleitet. Diese Einheit, bekannt als Shahid Kaveh, soll mit dem elektronischen und Cyber-Zentrum der Revolutionsgarden verbunden sein. Der Iran hat bisher nicht auf die Vorwürfe reagiert.

Foto: Jean-Noel Barrot (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur