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Karriere

BDI warnt vor gezielter Ausspähung von Führungskräften durch ausländische Geheimdienste

dts NachrichtenagenturLetztes Update 9. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnt vor einer zunehmenden Ausspähung von Führungskräften deutscher Unternehmen durch ausländische Geheimdienste. „Spionage ist längst nicht mehr nur eine Frage der Cybersicherheit. Auch die klassische Spionage erlebt eine Renaissance“, sagte Kerstin Petretto, Senior Referentin für Information, Sicherheit und Technologie beim BDI, dem „Handelsblatt“. „Beschäftigte und Führungskräfte werden gezielt ausgeforscht, angesprochen oder unter Druck gesetzt.“

Hintergrund sind US-Medienberichte über eine Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Demnach soll der Verdacht bestehen, dass der chinesische Geheimdienst über die Frau Informationen aus dem Umfeld von Huang gewinnen wollte. Nvidia hat den Berichten zufolge eine Untersuchung eingeleitet.

Besonders im Fokus von Spionage stünden in Deutschland Unternehmen mit „sicherheitsrelevantem Know-how und strategisch wichtigen Technologien“, sagte Petretto. Dazu zählten die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, die Raumfahrt, kritische Infrastrukturen sowie technologieintensive Branchen. Der BDI fordert deshalb eine engere Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Sicherheitsbehörden. „Unternehmen können sich gegen staatlich gesteuerte Spionage nicht allein schützen“, sagte Petretto. Nötig sei eine „enge Sicherheitspartnerschaft zwischen Staat, Sicherheitsbehörden und Wirtschaft“.

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