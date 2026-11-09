Bundeskriminalamt (BKA) und Bundesamt für Verfassungsschutz (Archiv)
Bundeskriminalamt (BKA) und Bundesamt für Verfassungsschutz (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Wirtschaft

Spionage: Verfassungsschutz warnt vor Honigfallen für deutsche Topmanager

dts NachrichtenagenturLetztes Update 9. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Verfassungsschutz warnt vor sogenannten Honigfallen, mit denen ausländische Geheimdienste gezielt Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft ausspionieren könnten. Dabei gehe es darum, „über zwischenmenschliche Beziehungen für die Zielperson gegebenenfalls kompromittierende Situationen zu schaffen“, erklärte das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) auf Anfrage des „Handelsblatts“.

Für solche Operationen würden „relevante Zielpersonen systematisch ausgewählt und ausgeforscht, um dann entweder unter Druck gesetzt oder dauerhaft zu einer bewussten oder unbewussten Zusammenarbeit veranlasst bzw. gebunden zu werden“, teilte die Behörde mit. Hintergrund sind US-Medienberichte über eine außereheliche Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit einer Unternehmerin, die möglicherweise Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst unterhält. Huang hat die Affäre bestätigt. Ob es sich um einen Spionagefall handelt, ist bislang ungeklärt.

Der Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums des Bundestags, Marc Henrichmann (CDU), hält entsprechende Spionageversuche auch in deutschen Unternehmen für möglich. Es sei „nicht auszuschließen, dass chinesische Nachrichtendienste gezielt versuchen, Kontakte bis in die Führungsebenen deutscher Unternehmen aufzubauen“, sagte Henrichmann dem „Handelsblatt“.

Henrichmann warnte: „Chinesische Spionage ist längst keine abstrakte Bedrohung mehr, sondern auch in Deutschland eine reale, alltägliche Herausforderung.“ Deutsche Unternehmen und Forschungseinrichtungen gehörten in vielen Schlüsseltechnologien zur Weltspitze und seien deshalb „für fremde Nachrichtendienste ein attraktives Ziel“.

Foto: Bundeskriminalamt (BKA) und Bundesamt für Verfassungsschutz (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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